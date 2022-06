Airbus brilla alla Borsa di Parigi: contratto da 160 milioni per il satellite Forum

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Airbus si distingue alla Borsa di Parigi, grazie a un contratto da 160 milioni di euro per il satellite Forum. Il titolo della società aeronautica corre a ritmo doppio rispetto all’indice CAC 40. In un comunicato, Airbus ha reso noto di essersi aggiudicato il contratto per il satellite Forum della European Space Agency (Esa), per misurare il calore emesso dalla Terra nello spazio. Forum, spiega la società, “sarà il primo satellite ad osservare la Terra nella parte del lontano infrarosso dello spettro, fornendo dati unici sull’energia in uscita dalla Terra e questo aiuterà a migliorare la comprensione del sistema climatico”. Grazie ai dati da Forum, gli scienziati e i climatologi potranno compilare una visione ad alta risoluzione dell’effetto serra, dei vapori acquei e delle nubi di ghiaccio nell’atmosfera.

Il sito Airbus di Stevenage nel Regno Unito guiderà lo sviluppo del satellite, mentre quello in Germania sarà responsabile per la catena degli strumenti di rilevamento del segnale e il sito francese fornirà sostegno alla piattaforma del prodotto. Il satellite Forum, del peso di 883 kg, sarà posto in un’orbita polare a un’altezza di 830 km e il suo lancio è previsto sul vettore Vega-C da Kourou, in Guyana nel 2027.