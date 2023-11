Airbus, contratto con Emirates per 15 aerei A350-900 da 6 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine l’accordo tanto atteso del Salone dell’aeronautica di Dubai è arrivato e porta ancora una volta la firma di Emirates che all’ultimo minuto ha piazzato un ordine di 15 A350-900 facendo salire la commessa totale con il costruttore di Tolosa a 65 aeromobili. La compagnia aerea prenderà in consegna il primo aereo nell’agosto 2024 e le consegne si estenderanno fino all’inizio del 2028. Valore del contratto 6 miliardi di dollari, secondo quanto annunciato la stessa compagnia.

La lunga trattativa si è chiusa su un numero minore di aerei e nella versione più piccola del widebody di Airbus la 900 e non la 1000, quest’ultima ritenuta non rispondente alle esigenze del vettore.

Il tema dei motori Rolls-Royce

Alla vigilia del salone, la compagnia emiratina era pronta a firmare un contratto per 50 aerei della versione dell’A350-1000, ma la trattativa ha preso una piega diversa dopo che le parole del presidente Tim Clark che ha definito il mega jumbo “difettoso” a causa dei motori Rolls-Royce e dei suoi cicli di manutenzione «eccessivamente frequenti» per sostenere le elevate temperature dell’area mediorientale. «Lavoreremo a stretto contatto con Airbus e Rolls-Royce per garantire che i nostri aerei offrano la migliore efficienza operativa» ha detto Emirates in un comunicato.

L’A350 appartiene alla categoria di velivoli a lungo raggio con una capacità di 300-410 posti in grado di coprire fino a 9.700 miglia nautiche.

Emirates si conferma il grande protagonista del 18mo Salone dell’aeronautica: con gli ordini già annunciati per 95 widebody della Boeing, il vettore ha messo sul piatto 58 miliardi di dollari per 110 ulteriori velivoli portando a 310 gli aerei ordinati per la sua flotta a lungo raggio.