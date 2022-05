Airbus corre su conti oltre le attese e rialzo dei target di produzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Airbus corre alla Borsa di Parigi con il favore dei conti trimestrali, ampiamente superiori alle attese e dell'aumento degli obiettivi di produzione al 2025, resi noti ieri dopo la chiusura della seduta. Il titolo del gruppo aeronautico attorno alle 10 segna un progresso dell'8,2% a 111,04 euro, mettendo a segno la migliore performance dell’indice CAC 40. Particolarmente apprezzato dal mercato l'Ebit rettificato che ha raggiunto 1,26 miliardi, in crescita dell’82%, contro i 719 milioni attesi dagli analisti. Su basi storiche l’Ebit risulta di 1,4 miliardi da 462 milioni. L’utile netto è balzato a 1,2 miliardi da 362 milioni (+237%). I ricavi sono saliti del 15% a 12 miliardi di euro per il maggior numero di consegne e un mix più favorevole. In totale sono stati consegnati 142 aerei commerciali contro 125 nel primo trimestre 2021.

Aumenterà la produzione della classe A320

Airbus ha anche annunciato di voler aumentare la produzione della classe A320 a 75 aerei al mese nel 2025 «per fare fronte alla domanda dei clienti», mentre finora ha lavorato sulla base di un obiettivo di 65 aerei entro l’estate 2023. Resta invariata la guidance annunciata a febbraio, che prevede per il 2022 la consegna di 720 aerei commerciali e un Ebit rettificato di 5,5 miliardi di euro.

Positivi i giudizi degli esperti

Gli analisti di Goldman Sachs hanno confermato il "buy" sul titolo con un obiettivo di prezzo di 178 euro. Giudizio favorevole anche da Oddo Bhf, che assegna un "overperform" a Airbus, con un obiettivo di prezzo di 142 euro. «Anche se la volatilità resta forte a breve termine, questo primo trimestre mostra il lavoro fatto sulla struttura dei costi e l’effetto mix», rilevano gli analisti di Oddo. JP Morgan a sua volta mantiene la raccomandazione di acquisto sul titolo Airbus, ma alzando il target price a 180 euro dal precedente 170 euro.