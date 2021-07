Airbus e Boeing, in ripresa i risultati dei giganti dell’aeronautica

Il ritorno del Max

Il concorrente americano Boeing si sta gradualmente riprendendo dalla crisi dovuta al doppio incidente del 737 Max con 346 morti nell’ottobre 2018 e marzo 2019. Il velivolo è stato riammesso al servizio commerciale nel novembre 2020. Da allora, dice la società, sono stati consegnati più di 130 Max e le compagnie hanno rimesso in servizio più di 190 velivoli che erano stati messi a terra. Attualmente ne vengono prodotti 16 al mese ed è previsto un graduale incremento fino a 31 Max al mese nei primi mesi del 2022.

Boeing ha consegnato 156 aerei

Il gruppo americano ha avuto un balzo delle consegne nel secondo semestre, passate da 20 a 79 aerei commerciali. Nel semestre sono stati consegnati 156 jet rispetto ai 70 del primo semestre 2020. I ricavi della divisione aerei commerciali sono aumentati del 31% a 10,28 miliardi di dollari. La difesa e spazio ha un peso maggiore, con ricavi pari a 14,06 miliardi (+11%).

Utile netto di 6 milioni di dollari

In totale il gruppo Boeing ha dichiarato ricavi consolidati pari a 32,2 miliardi di dollari (+12%) e un utile netto semestrale di 6 milioni (perdita di -3,04 miliardi nello stesso periodo del 2020). Il recupero è avvenuto nel secondo trimestre, con un utile netto di 567 milioni, rispetto alla perdita di -2,395 miliardi nello stesso trimestre dell’anno scorso.

Rallenta la produzione del 787

Mentre è in ripresa il Max, ci sono problemi per l’altro modello chiave di Boeing, il 787 Dreamliner per voli di lungo raggio. In seguito a interventi dell’autorità (Faa) per possibili problemi, l’azienda sta facendo ispezioni e rilavorazioni, per questo ha deciso di «ridurre la produzione temporaneamente a meno di cinque aerei al mese». Una volta completate le ispezioni e il confronto con la Faa la produzione «tornerà gradualmente a quel ritmo». Il forte calo della produzione ha impatto negativo per i fornitori strategici, tra cui Leonardo che produce sezioni di fusoliera in Puglia, a Grottaglie.

Gli ordini

Boeing ha dichiarato di aver ottenuto nel secondo trimestre ordini per 200 737 da United Airlines, 34 737 da Southwest e 31 aerei merci. Il portafoglio ordini include «più di 4.100 aerei per un valore di 285 miliardi di dollari».