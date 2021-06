Airbus, l’appello all’Italia per volare a idrogeno

3' di lettura

Airbus invita l’Italia a impegnarsi e collaborare al progetto «emissioni zero» nell’aviazione, che punta a utilizzare l’idrogeno come carburante pulito per gli aerei. La «chiamata all’azione al mondo italiano» è messa in chiaro da Grazia Vittadini, ingegnere aeronautico, laureata al Politecnico di Milano, chief technology officer e componente dell’«executive committee» del gigante europeo dell’aerospazio da maggio 2018.

A Roma per incontri istituzionali

Vittadini è stata a Roma per incontri «istituzionali», non dice con chi. Incontra Il Sole 24 Ore insieme al responsabile delle attività di Airbus in Italia, Serafino D’Angelantonio. Gli ambiziosi progetti del gruppo puntano alla decarbonizzazione dell’aviazione commerciale entro il 2050. Il trasporto aereo resta uno dei settori più difficili dai quali eliminare le emissioni di carbonio. Perché il kerosene, di origine fossile, è il carburante più efficiente ed economico per gli aerei.

Loading...

I limiti del motore elettrico

«L’elettrificazione di per sé al momento non soddisfa i nostri requisiti. Resta importante sui nostri aerei e soprattutto elicotteri, ma ci sono limitazioni per il peso delle batterie. Ci siamo chiesti quale altro mezzo ci consentirebbe di volare a emissioni zero. L’idrogeno è interessante perché è veramente zero emissioni, anidride carbonica zero. Il Tupolev 155 ha volato con l’idrogeno...».

Il volo commerciale nel 2035

«A settembre abbiamo annunciato l’ambizione di entrare sul mercato commerciale con un prodotto entro il 2035. Entro il 2025 dovremo aver definito il disegno del velivolo, il raggio d’azione, quanti passeggeri, che tipo di propulsione», spiega la Cto di Airbus. «Stiamo studiando le tecnologie, anche con tutti i motoristi».

Tre concept di velivoli

Airbus ha presentato tre ipotesi di velivolo, tre «concept» di velivolo, tutti denominati «Zeroe». Uno è un jet da 120-200 passeggeri, in grado di fare voli intercontinentali. Il secondo è un turboelica fino a 100 posti per voli a corto raggio. Il terzo «è il più visionario», osserva Vittadini, un aereo a forma di delta detto «blended-wing body», le ali si fondono con il corpo della cabina, fino a 200 passeggeri con autonomia di lungo raggio.