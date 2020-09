Airbus, il primo aereo ad idrogeno entro il 2035 Il costruttore di Tolosa ha presentato tre progetti per ridurre le emissioni di Co2 in volo. Da KLM il primo test di Flying V, il velivolo in grado di trasportare 360 passeggeri di Mara Monti

Il futuro di Klm

Il costruttore di Tolosa ha presentato tre progetti per ridurre le emissioni di Co2 in volo. Da KLM il primo test di Flying V, il velivolo in grado di trasportare 360 passeggeri

3' di lettura

Mentre il trasporto aereo sta attraversando la peggiore crisi della sua storia, l’innovazione va avanti e investe in progetti green e a ridotte emissioni di Co2. La compagnia olandese KLM insieme a Delft University of Technology (DUT) e in collaborazione di Airbus ha presentato il prototipo dell’aereo di nuova generazione, il Flying-V in grado di trasportare fino a 360 passeggeri risparmiando il 20% del carburante: il primo volo è stato effettuato lo scorso luglio in Germania su un prototipo di tre metri, un successo per i ricercatori convinti che il velivolo apporterà «un cambiamento rivoluzionario nel settore dell'aviazione civile».

Il primo aereo ad idrogeno nel 2035

Da Tolosa, Airbus ha svelato i suoi primi modelli di velivoli ad emissioni zero: il primo aeromobile commerciale al mondo ad idrogeno potrebbe entrare in servizio entro il 2035 ed entro quella data puntare sulla neutralità climatica dell'intera industria aeronautica.

I progetti includono un velivolo turbofan (da 120-200 passeggeri) - simile a un A321neo a fusoliera stretta - con un'autonomia di oltre 2mila miglia nautiche, destinato per il lungo raggio e alimentato a idrogeno, anziché a jet fuel. Il secondo progetto è un aereo a elica con la capacità di 100 passeggeri per il medio e corto raggio e l’ultimo un “blended-wing body” da 200 posti. Airbus punta entro il 2035 al lancio del il primo jet commerciale a emissioni zero.

A fare pressione sul costruttore europeo sono i governi francese e tedesco, principali azionisti di Airbus, alla ricerca di soluzioni ambientali dopo che si sono impegnati a sostenere le principali compagnie aeree in cambio di progetti a risparmio energetico. «L’uso dell'idrogeno come fonte energetica per gli aerei commerciali sarà in grado di ridurre in modo significativo le emissioni nel trasporto aereo”, ha affermato l'amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury.

L’aereo a idrogeno ed emissioni zero

L’aereo di nuova generazione pronto nel 2040

L’aereo di nuova generazione di Klm, il Flying-V, è un velivolo con le due ali che si aprono a V e che attraverso un miglioramento dell’aerodinamica e del peso del velivolo potrebbe consentire un risparmio del 20% nel consumo di carburante rispetto agli attuali aerei a lungo raggio. Non si esclude in futuro l’utilizzo dell’energia a idrogeno, mentre difficilmente potrebbe essere convertito in aereo elettrico.