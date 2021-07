Airbus: quasi 300 nuovi aerei consegnati nel I semestre. Scatto alla Borsa di Parigi

2' di lettura

Airbus Group prende quota alla Borsa di Parigi, sulla spinta dei favorevoli dati delle consegne semestrali. Il titolo del gruppo aeronautico è tra i migliori del CAC 40, in una seduta di complessivo riscatto per il listino francese ma anche per le altre piazze azionarie.

Dopo la chiusura della seduta, Airbus ha reso noto di avere consegnato 297 aerei a 67 clienti durante il primo semestre, con un netto rimbalzo soprattutto a giugno dopo il ‘vuoto d’aria’ causato dalla crisi del Covid-19. L’incremento rispetto ai 196 aerei consegnati nello stesso periodo del 2020 è del 52%, anche se restano lontane le 389 consegne della prima metà del 2019, cioè prima che la pandemia mettesse a terra il settore aereo. Nello scorso giugno, comunque, sono stati consegnati 77 aerei a 44 clienti, un dato accolto con particolare favore dal mercato.

“Giugno è tradizionalmente un mese importante, ma questa volta le performance sono buone come quelle del giugno 2018, cioè 80 consegne o del giugno 2019, cioè 76 consegne”, è il commento degli analisti di Deutsche Bank. L’andamento del semestre mette Airbus sulla buona rotta per raggiungere l’obiettivo 2021 di avere un numero di consegne almeno pari a quello dello scorso anno. “Quanto all’insieme delle consegne, Airbus sembra comodamente sulla strada per almeno uguagliare i 566 aerei del 2020 e dovrebbe piuttosto avvicinarsi ai 600”, ha indicato Sash Tusa, analista della Agency Partners.

Nel settore aeronautico anche Leonardo è brillante a Piazza Affari supportata anche dalle indiscrezioni su un contratto in arrivo dal Pakistan per la conversione di tre jet regionali in aerei di pattugliamento marittimo.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)