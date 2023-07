Airbus, salgono gli utili del secondo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il produttore europeo Airbus ha registrato un utile operativo sottostante superiore alle attese per il secondo trimestre e ha ribadito i suoi obiettivi finanziari annuali tra cui le consegne di 720 aerei entro la fine dell’anno.

Il primo produttore al mondo di aerei ha riportato utili netti in aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a 1,060 miliardi di euro e ricavi saliti del 24% a 15,9 miliardi di euro sostenuti dalle maggiori consegne di aerei. Sul semestre gli utili sono scesi del 20% a 1,526 miliardi di euro nel primo semestre del 2022. «L’ambiente operativo rimane complesso», ha dichiarato il ceo Guillaume Faury in una nota.



Loading...

Un nuovo problema con i motori Pratt & Whitney montati sul 45% degli Airbus A320 ha portato a fare temere ad alcuni analisti che gli obiettivi del produttore di Tolosa possano essere a rischio: RTX ha rivelato che circa 1.200 motori dovranno essere rimossi e controllati nei prossimi 12 mesi.

Airbus ha affermato che sta procedendo bene verso l’obiettivo di produzione dei velivoli della famiglia A320neo a 75 aerei al mese al 2026, mentre ha glissato sul target intermedio di 65 aerei al mese entro il 2024 dichiarato in precedenza. «Gli aggiustamenti tattici alla pianificazione della produzione continueranno ad essere apportati come richiesto per soddisfare il tasso obiettivo (75 al mese), che ora è il punto di riferimento chiave per l’azienda e la catena di approvvigionamento», ha affermato Airbus in un comunicato.