Airbus supera Boeing nelle vendite di jet a Le Bourget, ma gli affari sono in calo

Boeing, accordi per 36 miliardi di dollari

In totale tra l’accordo non vincolante per i 200 Max e gli altri contratti firmati da Boeing per la vendita di altri aerei (soprattutto per il 787 Dreamliner e per il 777 cargo) hanno un valore di listino stimato circa 36 miliardi di dollari.

Airbus lancia l’A321 a super lungo raggio

Airbus, giunta a Parigi in vantaggio per le consegne ed ordini di jet nei primi cinque mesi dell’anno, ha annunciato a Le Bourget il lancio dell’A321Xlr (Extra long range), il velivolo di medio raggio che potrà così essere impiegato per voli transatlantici, fino a 4.700 miglia nautiche. Tra i clienti c’è JetBlue, la compagnia americana low cost che dal 2021 ha in programma di fare voli da Boston e New York per Londra, non ha ancora specificato in quale degli scali intorno alla capitale britannica.

Per il gruppo europeo affari per 43,6 miliardi di dollari

Nel complesso il costruttore europeo ha annunciato ordini fermi e accordi non vincolanti di vendita di aerei per un valore di listino di 43,6 miliardi di dollari, secondo stime di Bloomberg. Per la prima volta dal 2016 Airbus dichiara un valore di vendite al salone aeronautico superiore a quello di Boeing.

Aumento della produzione

Il gruppo europeo prevede quest’anno di aumentare la produzione di jet commerciali del 10%, fino a 880-890 aerei, rispetto agli 800 del 2018 che già rappresentavano una crescita dell’11% sul 2017. Se questo obiettivo sarà confermato Airbus nel 2019 sarà il primo costruttore mondiale, perché Boeing, che ha consegnato 806 jet l’anno scorso, ha dovuto ridurre la produzione del velivolo più venduto, il 737 Max, dopo la messa a terra degli aerei e la sospensione delle consegne. Resta l’interrogativo di quando il Max tornerà a volare. Non prima di settembre inoltrato dicono in molti, non prima di fine anno dice il presidente di Emirates, Tim Clark.