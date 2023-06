Airbus vince un ordine record di 500 aerei dalla compagnia indiana IndiGo

Ascolta la versione audio dell'articolo

I mega ordini di aerei erano attesi al salone dell’aeronautica di Parigi e sono arrivati. Nel giorno di avvio dell’Air Show di Le Bourget, il colosso europeo dell’aeronautica Airbus ha annunciato un ordine di 500 aerei della famiglia degli A320 stabilendo il record del più grande accordo di sempre per un unico ordine nella storia dell’aviazione commerciale. Con questo ultimo accordo « il numero totale di aeromobili Airbus ordinati da IndiGo sale a 1.330, stabilendo la sua posizione come primo cliente al mondo della famiglia A320», si legge in una nota del produttore di Tolosa.

L’accordo multimiliardario per narrowbody eclissa di fatto gli ordini e le opzioni per 470 aerei tra Boeing e Airbus da parte di Air India all’inizio di quest’anno, mentre i due maggiori vettori indiani si preparano ad una forte espansione della domanda per il traffico domestico.



«Questo è solo l’inizio, c’è ancora molto da fare. Con la crescita del mercato dell’aviazione indiana... questo è il momento giusto per noi per effettuare questo ordine», ha dichiarato l’amministratore delegato di IndiGo Pieter Elbers ed ex ceo di Airbus nel commentare la notizia.I velivoli saranno consegnati tra il 2030 e il 2035.

Lo storico accordo è stato firmato da Rahul Bhatia, Promoter e Managing Director di IndiGo, dal Dr. Venkataramani Sumantran, Chairman and Non-Executive independent Director di IndiGo, da Pieter Elbers, Ceo di IndiGo, da Guillaume Faury, CEO di Airbus, e da Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer e Head of International, in occasione del Paris Air Show 2023.

IndiGo, con sede a Nuova Delhi, è uno dei vettori in più rapida crescita al mondo. Dalla consegna del suo primo A320neo a marzo 2016, la sua flotta di aeromobili della Famiglia A320neo è cresciuta fino a diventare una delle più grandi al mondo, con 264 aeromobili in esercizio (162 A320neo, 79 A321neo, 21 A320ceo e 2 A321 cargo).