AirTag, ecco come funziona il dischetto Apple per non perdere gli oggetti

Con l’Ultra Wideband la ricerca è precisa e grazie al giroscopio ed accelerometro entra in modalità bussola

La forza del network “Dov’è”

E se siamo fuori dal raggio di azione del bluetooth, e ad esempio abbiamo dimenticato le chiavi in ufficio? Qui entra in gioco l’aspetto più interessante. Apple sfrutta tutta la sua base di device iOS, arrivata a un miliardo. Se un iPhone passa vicino al nostro AirTag, lo riconosce. L’informazione viene mandata sul cloud di Apple e nella nostra app “Dov’è” la posizione verrà aggiornata. Il famoso ecosistema di Apple aggiunge così una funzione di valore per i propri utenti.

Se perdiamo l’AirTag, sempre da “Dov’è” si può impostare la “modalità smarrito”. In questo modo si riceve una notifica quando viene ritrovato e a scelta dell’utente si può impostare un numero di telefono e un messaggio da far apparire sui device Apple che passeranno nelle vicinanze, in modo che ci possano avvertire.

La privacy

Le privacy è un elemento importante e delicato per un oggetto del genere. Apple su questo aspetto sta investendo molto ormai da anni, come soluzione e come comunicazione, in antitesi alle aziende che basano il proprio business sull’advertising con la monetizzazione dei dati degli utenti. La comunicazione tra iPhone e AirTag sfrutta la crittografia end-to-end quindi nessuno riesce a risalire al proprietario o localizzarlo all’interno del network “Dov’è”. Inoltre sugli AirTag non vengono conservati dati storici sulla posizione.

Apple dice inoltre che AirTag è costruito per trovare gli oggetti e non le persone. Se qualcuno ci mette il suo AirTag nello zaino, dopo un po’ il nostro iPhone lo riconoscerà e ce lo dirà. Se non abbiamo iPhone, AirTag dopo un po’ di tempo in movimento lontano dal suo proprietario si farà comunque riconoscere iniziando a suonare.

Il prezzo

AirTag ha certificazione IP67, dunque può andare in acqua a una profondità di un metro per mezzora. La batteria dura un anno ed è la onnipresente CR2032 agli ioni di litio. Costa 35 euro se singolo, 119 per averne quattro.