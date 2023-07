Aisico: unico laboratorio di test sulla sicurezza in Italia accreditato FIA

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L'Italia ha un centro di Safety Berries and Debris Fence Testing riconosciuto dalla Fia.

Lo scorso 29 giugno presso il test House&Lab a Pereto (AQ) di Aisico, società di primo piano per la sicurezza stradale, si sono svolti i test organizzati dalla FIA (Fédération Internationale de L'Automobile), per testare le barriere di sicurezza e le barriere anti-detriti dei circuiti, che garantiscono la massima sicurezza agli spettatori durante gli eventi a tutti livelli di competizioni.

In questo modo, AISICO diventa a tutti gli effetti il primo Centro Prova in Italia e

secondo in Europa, che vanta questo riconoscimento da parte di FIA e mira a promuovere non solo gli sport motoristici ma anche una mobilità sicura, sostenibile e accessibile per tutti gli utenti della strada nel mondo.