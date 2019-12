«Aiutare le imprese estere già presenti»

Però per rimanere in Italia, così come per decidere di insediarsi qui, le multinazionali hanno bisogno di infrastrutture, giustizia certa, tempi rapidi.

Il vero problema è la certezza del diritto, perché quando fai un investimento devi avere regole chiare, che non possono cambiare in corso d’opera. L’Italia invece è stata capace di fare addirittura norme penali retroattive. La certezza del diritto - civile, penale, fiscale - rimanda per esempio all’Ilva: aver firmato un accordo con certe caratteristiche, poi modificate, ha portato alla situazione di oggi.

In Toscana in primavera si voterà per il governo regionale. Teme un cambio d’approccio al tema delle multinazionali?

Le multinazionali in Toscana sono importantissime, un pezzo fondamentale dell’economia regionale. Chiunque andrà al governo, spero voglia continuare a guardare a questo settore con l’attenzione che merita.