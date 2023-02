Aiutare i paesi deboli tramite i diritti speciali di prelievo: molte chiacchiere, pochi fatti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 23 agosto 2021 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha erogato agli Stati membri 650 miliardi di $ in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), al fine di consentire una risposta più efficiente alla crisi pandemica soprattutto nelle economie deboli e meno attrezzate. Si è trattato della più grande operazione di distribuzione mai organizzata dal Fondo, che sostanzialmente ha triplicato (da 286 a 936 miliardi) l'ammontare in $ di DSP a disposizione dei governi. La fetta più grossa è stata allocata alle grandi economie sviluppate, in base alla quota di partecipazione nel capitale del FMI.



Nei mesi successivi, ci sono state continue dichiarazioni ufficiali da parte dei Paesi sviluppati sull'imminente cessione gratuita di una parte dei DSP ricevuti ai Paesi più in difficoltà. Ad inizio 2023, occorre però constatare come de facto nessun DSP sia stato donato. In compenso è cresciuto notevolmente il mercato delle cessioni volontarie di DSP a titolo oneroso (Voluntary Transactions Agreements, VTAs). In altri termini, i paesi sviluppati hanno scambiato dollari ed altre valute in cambio dei DSP dei Paesi in via di sviluppo, accrescendo paradossalmente i propri stock.



Come vengono utilizzati i diritti speciali di prelievo: una radiografia

I DSP sono una valuta sintetica introdotta nel 1969 dal FMI per regolare le transazioni dei Paesi membri con il Fondo; l'idea di partenza era quella di rendere i DSP la valuta di riserva del nuovo sistema finanziario internazionale che stava prendendo forma nella fase conclusiva degli accordi di Bretton Woods. Tuttavia il loro utilizzo nel tempo è stato assai differente rispetto ai progetti iniziali.

Il valore di un DSP è una media pesata derivata dalle quotazioni delle 5 valute fiat più diffuse sui mercati internazionali: Il Dollaro, l'Euro, lo Yen, la Sterlina britannica e il Renmimbi cinese.Contabilmente i DSP si aggiungono alle riserve valutarie dei Paesi membri come un asset esterno e non comportano variazioni nei conti finanziari verso l'estero, in analogia con quanto accade ad esempio con un conferimento di oro estratto direttamente dalle miniere nazionali.

Allo stesso tempo un DSP non può essere speso direttamente sul mercato, ma deve essere obbligatoriamente convertito in valute fiat attraverso l'intermediazione del FMI sul mercato delle VTA. In termini semplici, un Paese effettua una richiesta di conversione presso il Dipartimento DSP del FMI, che la inoltra al resto dei Paesi membri. Più Paesi possono cooperare per soddisfare un'unica richiesta di vendita o di acquisizione, pertanto c'è disaccoppiamento tra il numero di transazioni di vendita ed acquisto.

A quel punto, ottenuta la conversione, i proventi possono essere spesi liberamente, anche per finanziare l'acquisto di importazioni di beni essenziali: ad esempio, durante la fase acuta della pandemia erano essenziali vaccini, medicinali o altro materiale sanitario. Tuttavia è legittimo anche l'utilizzo per ripagare debiti con il FMI ed altri Paesi membri o per finanziare la spesa pubblica nazionale.

Visto il complicato sistema di conversione, non stupisce dunque come gran parte dei DSP non circoli e rimanga inattiva ad accrescere le riserve valutarie dei Paesi industrializzati. Secondo le ultime stime del Fondo, nonostante la crescita del mercato delle VTA, soltanto il 4% dei 650 miliardi erogati nel 2021 è stato mobilizzato.Ad una recente ricognizione del FMI sulla destinazione d'uso (avvenuta o prevista, vedi Figura 2) dei DSP distribuiti, sul 46% delle somme allocate non si registrano dichiarazioni d'intenti da parte dei governi (verosimilmente, i DSP saranno utilizzati come riserve). Anche per un ulteriore 25% si prevede esplicitamente il ruolo di riserve ufficiali, mentre solo il 6% degli stock dovrebbe essere impiegato per ripianare debiti, pagare importazioni o ampliare la spesa pubblica. Plausibilmente sono i Paesi più poveri che spendono effettivamente i DSP invece di tesaurizzarli.

Notabilmente, secondo le dichiarazioni dei governi dei Paesi sviluppati, fino a 114 miliardi di DSP potrebbero essere ceduti a titolo gratuito ai Paesi poveri. Dato che ad oggi nessun trasferimento ufficiale ha avuto luogo, ha senso andare ad indagare meglio sulla reale disponibilità di questa liquidità.



Le promesse di cessione dei paesi sviluppati: c'è realmente un tesoretto da 120 miliardi di dollari?

Mettendo insieme tutte le dichiarazioni ufficiali su future cessioni gratuite di DSP, il quadro che viene fuori è il seguente (vedi Figura 3). I principali Paesi donatori dovrebbero essere: Cina (previste donazioni per 7,3 miliardi di DSP), Giappone (5,9), Regno Unito (3,9) e Francia (3,9); grosso modo le cifre messe a disposizione sarebbero circa il 20% dei DSP ricevuti attraverso la maxi emissione dell'agosto 2021. Secondo stime ottimistiche, si potrebbero rastrellare 59 miliardi di DSP da donare, ma ad una ricognizione più realistica e conservativa, a mio avviso si potrebbe arrivare a non più di 25 miliardi.