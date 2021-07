Aiutare partite Iva e piccole imprese a superare i debiti

3' di lettura

Sono molte, troppe, le imprese di dimensione più piccola e le partite Iva che non riusciranno a pagare i debiti – quelli pregressi e quelli accumulati nei periodi di lockdown – e che non potranno effettuare gli investimenti necessari per recuperare efficienza e competitività.

Se, come tutto lascia oggi prevedere, saranno costrette a chiudere, la Comunità ne subirà un danno enorme, non solo economico, perché con esse verrebbero meno i beni e i servizi che producono, le imposte e i contributi che pagano, i posti di lavoro che garantiscono.

Lo Stato può fare parecchio per evitare tale epilogo: sostenerle finanziariamente, come in qualche modo sta già facendo con i ristori; sollevarle dal pagamento dei debiti per le imposte arretrate e sospendere o ritardare il pagamento di quelle correnti.

Nel fare ciò, lo Stato incontra tuttavia il limite delle risorse finanziarie di cui dispone e alle quali non può rinunziare.

Si rende dunque necessario individuare una soluzione che consenta di contemperare le esigenze di contabilità pubblica con quelle di salvaguardia del tessuto economico e sociale.