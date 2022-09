Aiuti bis, pubblicato il decreto per il bonus di 200 euro ai lavoratori autonomi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale per l’attribuzione ai lavoratori autonomi del bonus una tantum di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti bis, firmato dai ministri il 19 agosto e registrato alla Corte dei conti lo scorso 13 settembre.

I lavoratori dipendenti avevano già ricevuto il bonus nella busta paga di luglio.

Possono beneficiare dell’una tantum, presentando domanda, i lavoratori autonomi con reddito non superiore a 35mila euro con attività avviata e già iscritti all’Inps o alle altre casse previdenziali, ai quali sia stato effettuato almeno un versamento alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti bis e dopo il 2020.

Le domande vanno presentate agli enti di competenza che ne verificano la regolarità e vengono accolte in ordine cronologico.