Aiuti, borse di studio dall’Islanda fino al Giappone

Dall’Austria all’India passando per l’Uzbekistan, attraversando poi altri paesi dell’Unione europea e finendo in Corea o Giappone.

È ampio il panorama di paesi esteri che mettono a disposizione borse per studenti italiani intenzionati a formarsi e approfondire le proprie conoscenze lontano dall’Italia.

In questo panorama di opportunità per gli studenti ci sono poi anche le altre risorse: quelle messe in campo da istituzioni, enti o università che vanno a sommarsi alle altre.

Studiare in Europa

In Austria le borse di studio offerte dal ministero federale dell’Istruzione, della Scienza e della Ricerca includono la “Franz Werfel” nell’ambito della letteratura austriaca rivolta a giovani docenti che si occupano principalmente di questa tematica.

Il programma di borse di studio, avviato nel 1992, è aperto a candidati provenienti da tutto il mondo. I borsisti Werfel possono lavorare come ricercatori ospiti in istituti e svolgere studi speciali in biblioteche, archivi o presso istituti di ricerca. Non si tratta solo di borse di studio ma di un sostegno materiale fino a 18 mesi.

L’assistenza di follow-up comprende invito annuale alla conferenza Werfel, assegno di ricerca di un mese ogni tre anni; borsa di studio di abilitazione e concessione di pubblicazione.

Rivolta ai dottorandi c’è poi la Borsa di studio “Richard Plaschka” nell’ambito della storia austriaca. I borsisti, nel proprio lavoro scientifico, devono seguire e occuparsi di cooperazione transfrontaliera. C’è poi la borsa di studio “Ernst March” rivolta a giovani docenti di diverse facoltà.

In Belgio è prevista la borsa di studio offerta da Wallonie-Bruxelles International per un corso estivo online curato dall’Université Catholique de Louvain, destinato a docenti (o futuri docenti) di lingua francese.

Verso l’Asia

Opportunità di formazione anche fuori dai confini dell’Unione europea con borse di studio e supporto per gli studenti. Si tratta della Corea del Sud e del “2023 Global Korea Scholarship”. Per partecipare e beneficiare della borsa di studio è necessario avere un’età inferiore ai 40 anni. Le mensilità offerte sono di 24 mesi per il master e 36 mesi per il dottorato. «I corsi sono preceduti da 12 mesi di corso di lingua coreana - si legge nel bando -, salvo per i candidati in possesso di certificato di attestazione della conoscenza della lingua coreana Topik, livello 5 o 6». Per gli studenti è previsto un corrispettivo di circa 750 euro mensili più diversi benefit, tra cui biglietto aereo andata-ritorno, tasse universitarie, spese per il corso di lingua, spese per rilegatura della tesi finale.

Oltre alla laurea è richiesta cittadinanza italiana ed «avere entrambi i genitori con cittadinanza non coreana (gli studenti di nazionalità non italiana devono far riferimento all’Istituto Culturale Coreano o all’Ambasciata Coreana nel proprio paese di cittadinanza per fare applicazione)». Inoltre gli studenti devono «godere di buona salute fisica e mentale».

Per gli studenti stranieri, italiani compresi, possibilità anche in India con le borse di studio offerte dall’Università di Chandigarh.

Francia e Germania

Tornando in Europa si arriva in Francia, dove i bandi per le borse di studio vengono rinnovati di anno in anno. Tra le possibilità per gli studenti non francesi ci sono le borse di eccellenza Eiffel «indirizzate - come sottolinea il bando - a studenti stranieri le cui qualità siano riconosciute ed apprezzate dagli atenei francesi che quindi si impegnano ad accoglierli per il proseguimento dei loro studi». Previsto aiuto per l’alloggio e sostentamento dello studente.

Borse di studio anche in Germania dove, tra le altre iniziative, sono previsti bandi per coloro che decidono di dedicarsi allo studio e ricerca sull’idrogeno verde.

Giappone

Borse di studio annuali “Japanese Studies Students” sono offerte dal governo giapponese a cittadini italiani, a partire da settembre ottobre 2023. Le borse messe a disposizione dal ministero dell’Educazione, cultura, sport scienza e tecnologia del Giappone riguardano periodi di studio di un anno. Uno dei requisiti, nell’elenco indicato nel bando, riguarda l’anno di nascita che deve essere compresa tra il 1993 e il 2005.