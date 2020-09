Aiuti «contro l’ambiente»: dal gasolio alla corrente, ecco che cosa diventerà più caro Tutte le voci fiscali classificate come aiuti dannosi: dalle agevolazioni per le grandi industrie fino al rifornimento delle ambulanze. Correttivi allo studio di Jacopo Giliberto

Tutte le voci fiscali classificate come aiuti dannosi: dalle agevolazioni per le grandi industrie fino al rifornimento delle ambulanze. Correttivi allo studio

In queste settimane il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha annunciato di voler rincarare l’accisa del gasolio per modificarne il prezzo e rendere il diesel più costoso della benzina, con una spesa per i consumatori stimata in circa 5 miliardi di euro, perché è ritenuto un sussidio dannoso per l’ambiente il divario con l’accisa della benzina, ancora più alta.

Non c’è solamente quello. Sono stati classificati in 19,8 miliardi l’anno i sussidi che danneggiano l’ambiente. Secondo i diversi criteri di classificazione, le imprese ne godono per 3,8 miliardi e le famiglie per 2,8 miliardi l’anno. Sono risorse importanti che il Governo vuole trasformare in parte in aiuti verdi.

Che cosa sono, quanto costano, chi sono le persone e le aziende sussidiate? Sono davvero tutti sussidi negativi per l’ambiente? Infine: sono davvero tutti sussidi? Un esempio per tutti: l’Iva agevolata sull’acquisto della prima casa è stata classificata fra i sussidi, e inoltre fra quelli dannosi per l’ambiente. È una classificazione corretta?

Programmi in contrasto: gli autotrasportatori

C’è anche un divario fra i diversi progetti di riordino di questi sussidi. Un paragone valga da esempio per tutti.

Nel 2000 il Governo, bisognoso di incassi freschi, aumentò le accise sui carburanti (legge 388 del 2000 articolo 24) ma per non penalizzare gli autotrasportatori inferociti stabilì all’articolo 25 che una parte della maggiore accisa sarebbe stata risarcita ai soli autotrasportatori con un rimborso a parte.



Il Piano nazionale energia e clima mette al primo posto da eliminare al più presto questo sussidio pagato agli autotrasportatori, un sussidio che pesa 1,58 miliardi l’anno.

Invece il piano del ministro Costa fa l’esatto contrario: aumenta il gasolio per tutti e non tocca il sussidio agli autotrasportatori. Il ministro Sergio Costa lo ha confermato nell’intervista con Manuela Perrone (Il Sole 24 Ore del 13 settembre): «L'autotrasporto non è stato preso in considerazione dalle misure esaminate dalla commissione interministeriale. Il differente trattamento fiscale tra gasolio e benzina, uno dei Sad di cui si è occupata la commissione, non ha nulla a che fare con le agevolazioni di cui gode il settore dell'autotrasporto».

Protesta con un’interrogazione parlamentare il senatore leghista Paolo Arrigoni: la proposta del ministro «è fuorviante e demagogica, in alcun modo legata a motivazioni ambientali ma piuttosto all'inasprimento delle tasse, per una stima di circa 5 miliardi, che il Governo cerca di mascherare».

Tante classificazioni

I numeri divergono secondo i criteri adottati e secondo la definizione di sussidio. Il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e ambientalmente favorevoli, che viene emanato il 30 giugno di ogni anno dal ministero dell’Ambiente, ha una definizione larghissima di sussidio diretto o indiretto, e nel caso delle contestate accise altissime sui carburanti considera un sussidio per esempio il fatto che la penalizzazione fiscale del gasolio sia un po’ meno furiosa di quella che pesa sulla benzina. Il piccolo divario tra i due disincentivi viene considerato un sussidio antiecologico concesso a chi usa il gasolio.