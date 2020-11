«Aiuti diffusi alle aziende e più made in Tuscany per il rilancio» Il presidente della Toscana annuncia un cambio di passo nel sostegno alle imprese.

«Più digitalizzazione, progetti green e reshoring. Recovery Fund? Pronto un piano da miliardi» di Silvia Pieraccini

Eugenio Giani sè alla guida della regione Toscana dallo scorso settembre

Mai si sarebbe aspettato di cominciare così il mandato al vertice della Regione Toscana. Eugenio Giani, 61 anni, fiorentino, laureato in Giurisprudenza, impegnato fin da giovane nel partito socialista e poi dal 2007 nel Pd, alle spalle 30 anni di esperienza nelle istituzioni locali, è un grande appassionato di storia, tradizioni e sport, più che un esperto di sanità e di economia. Ma l’emergenza Covid e la conseguente emergenza economico-sociale hanno imposto al neo presidente - che nel settembre scorso ha vinto le elezioni col 48% di voti (e un distacco di otto punti dalla candidata leghista Susanna Ceccardi) - di occuparsi a tempo pieno di temi a lui meno “familiari”, più aridi e più “pesanti”, che stanno dominando l'avvio di legislatura.

Da politico navigato, Giani finora ha evitato di parlare di rilancio economico, di riprogrammazione (alla vigilia peraltro del bilancio 2021 che sarà molto complicato), di priorità, di settori su cui investire e strumenti per farlo; e, a differenza di molti, non si è sbilanciato nell’evocare “nuovi modelli” post-Covid, “nuove visioni” e nuovi bisogqni. L’unico intervento in tema finanziario lo ha fatto per chiedere al Governo il rinvio della privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena (il Tesoro ha il 68%), così da evitare – ha detto – rischi di tagli occupazionali e di accesso al credito per il sistema produttivo toscano in questa difficile fase.

Presidente, nel primo semestre la Toscana ha perso il 12% del Pil. Cosa farà la Regione per aiutare le imprese?

Negli ultimi mesi la Toscana ha già rimodulato 264 milioni di fondi europei del settennato 2014-2020, destinando 115 milioni a un bando che finanzia gli investimenti delle imprese, 10 milioni per l'innovazione digitale, 18,5 milioni per la filiera del turismo e fondi anche per l'agricoltura.

Quindi continuerà a seguire la strada aperta dal suo predecessore Enrico Rossi: bandi per cofinanziare gli investimenti e per tamponare la perdita di fatturato?

La strada sarà ancora questa, combinando le risorse nazionali per l’emergenza con quelle per sviluppo e investimenti che potranno derivare dal bilancio regionale, dai fondi europei per il prossimo settennato 2021-2027 e dai programmi Recovery Fund e New Green Deal.

Lei ha parlato spesso di “Toscana diffusa” e di necessità di aiutare tutti i territori: è questo il modello per la ripresa economica?

Sì. Dobbiamo preservare un ecosistema diffuso in tutta la Toscana, favorendo innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, conservazione anche di saperi e prodotti specifici.