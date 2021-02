Aiuti e alleanze per tornare alla normalità in due-tre anni

Nei primi tre mesi dell’anno erano previste, secondo Aefi, 67 fiere internazionali (su 238 in programma nel 2021), ma le società stanno già lavorando per trasferirle su piattaforme digitali o riposizionarle nei mesi successivi e soprattutto nel secondo semestre, nella speranza che per allora sarà possibile avere un’adeguata presenza di operatori esteri, magari grazie alla realizzazione dei cosiddetti «corridoi verdi» per favorirne l’arrivo. La certezza sui ristori permetterebbe agli organizzatori di mettere fine a questo stillicidio di conferme-riprogrammazioni-cancellazioni che dura ormai dallo scorso marzo, e in alcuni casi agire come stanno facendo ad esempio i tedeschi, posizionando i principali appuntamenti verso la fine del 2021 o rinviandoli al 2022. Anche perché, fa notare Danese, l’assenza di manifestazioni non implica assenza di costi per le società, che anzi in questi mesi hanno continuato a lavorare per riprogrammare i palinsesti e a investire per adeguare i quartieri alle misure di sicurezza anti-Covid, ripensare i format e dotarsi di strumenti e competenze digitali oggi necessari a sostituire almeno in parte le attività annullate e un domani, terminata l’emergenza sanitaria, a integrarle e implementarle.

La cosa più importante, adesso, è ridare fiducia a un sistema che in Italia generava, prima della pandemia, un volume d’affari pari a 60 miliardi di euro e il 50% delle esportazioni della manifattura italiana. «Un’azione concreta da parte del governo sarebbe d’aiuto anche ai nostri investitori – aggiunge il presidente Aefi –. Le nostre imprese, per ripartire, stanno studiando anche operazioni finanziarie, come aumenti di capitale o aggregazioni, e un segnale concreto da parte della politica sarebbe utile per convincere i nostri soci, soprattutto i privati, a contribuire al rilancio».

Proprio la politica delle alleanze è una delle strategie allo studio per ripartire. Archiviata ormai la “stagione dei campanili”, che ha caratterizzato storicamente il sistema, le società hanno realizzato negli ultimi anni accordi di partnership o vere e proprie fusioni (come quella tra Rimini e Vicenza che ha dato vita a Ieg), spesso sollecitate o favorite anche dalla politica. È il caso dell’operazione in corso tra Ieg e BolognaFiere che, entro l’estate, potrebbe portare alla creazione del più grande player fieristico italiano. Milano e Verona, per ora, tengono le antenne dritte, ma l’interesse per possibili collaborazioni o integrazioni, anche nell’ottica di uno sviluppo all’estero delelf iere, è trasversale.

Per tornare alla “normalità” - quasi un migliaio di manifestazioni , di cui 224 a carattere internazionale e 90 all’estero, 200mila espositori e 20 milioni di visitatori – ci vorrà ancora tempo. Due, tre anni forse. Difficile e poco utile lanciarsi in previsioni in questo momento. Le previsioni per l’anno in corso non sono esaltanti: se si riuscirà a ripartire effettivamente nel secondo trimestre, osserva Danese, «possiamo pensare di raggiungere il 60% del fatturato di un anno standard. Ma sembra sempre più difficile e probabilmente dovremo rivedere ulteriormente le previsioni».