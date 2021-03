Aiuti, errori e furbetti: bloccate 120mila istanze e 217 tentate frodi

4' di lettura

Liquidare bonifici in dieci giorni dall’arrivo dell’istanza e predisporre una domanda semplice in grado di consentire non solo la puntale determinazione e il pagamento della somma di aiuto richiesto ma anche controlli preventivi di primo e secondo livello. È su queste direttrici che l’agenzia delle Entrate, guidata da Ernesto Maria Ruffini, si è mossa per erogare nei mesi scorsi 10,2 miliardi di euro a oltre 3,3 milioni di partite Iva in difficoltà economica a causa della pandemia. E ora, a partire dal 1° aprile, si appresta a gestire con le stesse regole la nuova tornata di sostegni su cui il Governo Draghi ha puntato oltre 11 miliardi di euro.

La velocità nei pagamenti non significa però rinunciare ai controlli. Un’attività collaudata nei precedenti ristori e svolta su due livelli che ha già consentito di bloccare 120mila posizioni che non avevano diritto al contributo, a cui si aggiungono 217 casi di tentate frodi per un valore complessivo di 243 milioni di euro.

Verifiche a più livelli

Ma come funzionano i controlli? Il primo livello, svolto anche con l’ausilio del partner tecnologico Sogei, prevede l’incrocio dei dati tra quelli già in possesso dell’amministrazione e quelli autocertificati dal contribuente per l’istanza al fondo perduto. In caso di errore si procede allo scarto. Nella prima tornata degli aiuti di luglio e Natale gli scarti sono stati 30mila e legati a errori nelle partite Iva o nell’indicazione della fascia di ricavi 2019 o degli importi di fatturati e corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020, o ancora la perdita di fatturato inferiore a un terzo.

Più delicato il secondo livello che si concentra sulla correttezza dell’Iban e sul rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati Iva nel corso del 2019, dalle dichiarazioni alle liquidazioni periodiche dell’imposta. Lo scarto in questo caso è stato più consistente e in relazione alla correttezza dell’Iban intestato o cointestato al codice fiscale che richiede l'indennizzo le domande bloccate sono state 46mila, mentre per inadempienze agli obblighi Iva gli scarti sono stati 44mila.

Tipologie a rischio e alert

Dagli scarti sono emerse poi almeno 217 posizioni a rischio frode. E in questo caso sono almeno quattro le tipologie ricorrenti che hanno fatto scattare alert e comunicazione alla Guardia di Finanza.