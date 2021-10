Aiuti alle famiglie: chi ha diritto e come ottenerli

1' di lettura

Nel nuovo Focus di Norme e Tributi gli esperti del Sole 24 Ore illustreranno quali sono e come sfruttare tutti gli aiuti contro il caro-vita a supporto delle famiglie, varati a seguito dell’emergenza Covid-19.



Non c'è solo il temporaneo taglio delle tasse sulle bollette di gas e luce. Il Governo ha infatti previsto uno stanziamento di cinque miliardi di euro destinati a tagliare il carico fiscale con bonus, incentivi e nuove misure di welfare. Che riguardano l'assegno unico per chi ha figli; gli affitti; i bagni; l’acqua potabile; i mutui under 36; le auto e le moto; le tv; le terme; le vacanze, le colf, i badanti e gli assegni per i divorziati.

Loading...

Il Focus del Sole 24 ore, in edicola il 13 ottobre 2021 con il quotidiano al prezzo complessivo di 2,50 euro, illustra in modo chiaro tutte queste misure e consente il calcolo dei possibili risparmi e benefici.