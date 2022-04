Pnrr, aiuti per filiere strategiche e rinnovabili. Via alle richieste

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alle 12 di lunedì 11 aprile 2022 hanno aperto due nuovi sportelli nell'ambito dei Contratti di sviluppo, per i quali il Ministero dello Sviluppo economico ha stanziato oltre 1,7 miliardi di euro. Il primo intervento, previsto dal decreto ministeriale del 13 gennaio 2022, è rivolto al rafforzamento delle filiere produttive strategiche, ed è finanziato con 750 milioni di euro. Il secondo, previsto dal decreto ministeriale del 27 gennaio 2022, punta a dare impulso alla generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai moduli fotovoltaici, e ha una dotazione di un miliardo di euro. Entrambe le misure sono previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, il primo intervento è previsto dal Pnrr- Missione1C2- Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”. Il secondo è previsto dal Pnrr – Missione M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie”.

Come fare richiesta

Le imprese possono richiedere i finanziamenti Pnr attraverso la piattaforma informatica di Invitalia dedicata ai Contratti di sviluppo. Le risorse sono disponibili sia per le nuove domande sia per le domande già presentate. Le domande che non dovessero presentare i requisiti per entrare in questi due investimenti, tuttavia, potranno rientrare nella graduatoria ordinaria dei contratti di sviluppo che sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio, quindi con risorse statali, per 1 miliardo e 370 milioni dal 2022 al 2026. Di qui il plafond complessivo da circa 3,1 miliardi.

Il requisito DNSH

I progetti di investimento devono rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm, ovvero cioè non arrecare danni all'ambiente, pena la revoca delle agevolazioni). Le modalità di applicazione del principio, stabilite dalla Circolare MiSE 120820 del 28 marzo 2022 e dettagliate nei format di istanza, variano in base alla dimensione dell’investimento, alla dimensione dell'impresa e al settore di intervento.

Il decreto da 750 milioni

Il decreto con risorse Pnrr da 750 milioni individua sei filiere strategiche: automotive, design, moda e arredo, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica (cui andrà almeno il 60% del plafond), chimica-farmaceutica e agroindustria. Le domande vanno presentate a partire dalle 12 dell'11 aprile ma non c'è termine di chiusura dello sportello.

Il provvedimento da un miliardo

L'altro provvedimento punta su fotovoltaico (400 milioni), eolico (100) e batterie (500). Si parte anche in questo caso alle 12 dell'11 aprile. A differenza del primo caso, in questo lo sportello chiuderà alle 17 dell'11 luglio.