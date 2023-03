Aiuti fiscali, boom dei tax credit tra edilizia e caro bollette

È anche per fermare questo continuo accumulo di tax credit – destinato prima o poi a scaricarsi come una valanga sull’Erario – che il Governo è intervenuto con il decreto legge 11/2023. Bloccando così le cessioni dei bonus casa dal 17 febbraio.

Pro e contro dei tax credit

Il boom dei crediti d’imposta negli ultimi anni ha ragioni precise. Nei periodi di crisi come quella pandemica o energetica – ha osservato l’Upb – i tax credit permettono di «fornire al sistema produttivo la liquidità necessaria in modo rapido superando gli ostacoli amministrativi dell’erogazione diretta di sussidi». Non servono istanze o istruttorie, chi ne ha diritto li usa, e l’amministrazione farà i controlli in un secondo tempo (i problemi cominciano quando le regole cambiano in corsa e spiazzano le imprese, come capitato con il bonus ricerca).

Inoltre, come ha spiegato in audizione al Senato il 2 febbraio il direttore generale delle Finanze, Giovanni Spalletta, «i crediti d’imposta consentono di determinare ex ante l’ammontare del beneficio e di monitorare nel tempo la spesa in termini di risorse stanziate». Senza peraltro alterare la base imponibile, né l’ammontare dell’imposta dovuta.

La possibilità di cedere i crediti ne accelera la monetizzazione, anche da parte di cittadini e imprese incapienti. Ma può creare degli inconvenienti. Oltre a prestare il fianco alle frodi (se la cessione è priva di controlli come accaduto con il bonus facciate al 90%), la cedibilità – afferma l’Upb – aumenta lo stock dei crediti e la loro concentrazione nel settore finanziario, che a un certo punto esaurisce il proprio potenziale di acquisto.

Non solo. Aver trasformato le detrazioni edilizie in tax credit ha imposto al Governo di adeguarsi ai criteri di contabilità pubblica definiti da Eurostat. Conteggiando i crediti per intero nell’anno di generazione, anziché nelle annualità in cui si spalma la detrazione. Ciò ha fatto schizzare il deficit 2021 dal 7,2 al 9%, e quello del 2022 dal 5,6 all’8 per cento. Il peggioramento è notevole; ma dal punto di vista del Governo i conti 2023 risultano più leggeri e c’è spazio per la prossima manovra.