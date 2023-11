Aiuti italiani a Gaza, è salpata da Civitavecchia la nave ospedale per i feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

É salpata dal porto di Civitavecchia la nave Vulcano della Marina Militare con a bordo un ospedale. «Segno concreto degli aiuti umanitari dell’Italia per la popolazione di Gaza. A breve invio anche di ospedale da campo della Difesa. Per noi è dovere morale prima ancora che politico», ha scritto su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. «La invieremo - ha spiegato poi Crosetto - vicino alle zone interessate dalla guerra, perché è meglio dare segnali evidenti di quello che l’Italia pensa e di come l’Italia intende muoversi nei confronti del popolo palestinese, che è incolpevole della guerra in corso e che nulla c’entra o ha responsabilità con i terroristi di Hamas che hanno compiuto gli eccidi del 7 ottobre scorso».

Un ospedale galleggiante

Una sala choc, ambulatori, strumenti diagnostici, camere operatorie. É un ospedale galleggiante “salva vita e salva arti” che anticipa di pochi giorni l’invio di un ulteriore ospedale da campo dell’Esercito direttamente sulla striscia di Gaza. Il contributo umanitario più grande alla popolazione vittima del conflitto arriva dall’Italia. «Strutture e mezzi che, appena arriveranno nell’area - ha spiegato il ministro Crosetto - verranno messi a disposizione anche per il personale medico e sanitario di tutti i Paesi, occidentali o arabi che siano, che vorranno collaborare con noi in questa azione umanitaria. È nostro preciso compito, oggi più che mai, instaurare dei rapporti e dei colloqui diplomatici, oltre che umanitari, e una collaborazione trasversale con tutti gli attori presenti nella regione mediorientale, individuare, a tutti i costi, una de-escalation delle tensioni e del conflitto».

La nave della Marina Vulcano, attrezzata con ospedale e sale operatorie (Ansa/Ufficio stampa ministero della Difesa)

Primi a lanciare l’operazione umanitaria

«Siamo stati i primi a lanciare questa operazione umanitaria. Il rispetto, la credibilità che ci siamo guadagnati sul campo in questi decenni - ha detto il ministro - vogliamo sfruttarli in questo momento perchè è più facile per noi farsi aprire le porte, farsi ascoltare, rispetto ad altri Paesi».

Blinken: Israele non deve rioccupare Gaza alla fine del conflitto

Obiettivo gettare acqua sul fuoco

L’obiettivo, ha chiarito il ministro della Difesa Guido Crosetto, è «gettare acqua sul fuoco. Non esiste uno scontro di civiltà tra Islam e Occidente, tra arabi e Occidente: esiste la volontà di tutti di trovare una soluzione politica alla crisi che si è aperta e l’Italia è in prima fila». I Carabinieri italiani sono stati impegnati per anni nella missione di addestramento della polizia palestinese a Gerico, in Cisgiordania. Lo scorso 14 ottobre sono rientrati per il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza. Ma hanno costruito relazioni salde con i responsabili della sicurezza locali che ora sono state richieste dagli americani per l’ufficio di Gerusalemme, che si coordina con il governo di Israele e l’Autorità palestinese per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza.

Due Carabinieri displocati nell’ufficio del coordinatore Usa della sicurezza

Due Carabinieri verranno dislocati nell’ufficio del Coordinatore Usa della sicurezza per Israele e l’Autorità palestinese, a Gerusalemme. «I Carabinieri - ha spiegato Crosetto - sono stati chiamati direttamente agli americani perchè a Gerico fino a tre settimane fa formavano la polizia palestinese: hanno quindi un rapporto di fiducia, di conoscenza e di rispetto che in una fase come questa è utilissimo». L’Italia, dunque, si muove sul sentiero della diplomazia umanitaria, mettendo in campo i suoi rapporti saldi con i palestinesi.