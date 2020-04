Aiuti al lavoro da estendere per ripartire di Giacinto Favalli

4' di lettura

Chiusi in casa, svolgendo il nostro compito di cittadini responsabili, proteggendo noi e gli altri dal contagio, non possiamo far altro che pensare ai tempi che verranno, al momento in cui l'emergenza comincerà a rientrare. A riguardo, non dobbiamo farci illusioni: tutti sappiamo che dovremo inevitabilmente attraversare un periodo di forte recessione economica a livello globale ed è nostro dovere sforzarci di ragionare su come potremo rialzarci.

Per molte cose, la strada giusta è già stata imboccata: ci si è adoperati, ad esempio, per potenziare gli strumenti di prevenzione per la salute sul posto di lavoro, introducendo nuovi protocolli e procedure igieniche o, più indirettamente, estendendo il ricorso alle varie modalità di lavoro flessibile (telelavoro, smart-working, turnazione degli orari) e, parallelamente, è stato anche reso più facile accedere ai congedi parentali o ottenere permessi retribuiti. Ma per stimolare l'economia e la domanda di lavoro sarà necessario anche introdurre altri strumenti appropriati e promuovere interventi ad hoc.

Servirà – come auspicato, fra gli altri, da Confindustria – un grande piano massivo di interventi pubblici volti a realizzare delle infrastrutture materiali, sociali e immateriali sufficientemente all'avanguardia da poter permettere all'industria privata di “recuperare il terreno perso”; serviranno misure che assicurino liquidità alle imprese, ricorrendo soprattutto a linee temporanee a breve termine oppure a finanziamenti a condizioni agevolate o garantiti dallo Stato.

Accanto a questi interventi macro e micro-economici, è necessario ricordarsi però che il mercato è stimolato anche del ruolo sociale che riveste il modo in cui il diritto del lavoro viene modulato ed applicato. Proprio per orientare queste applicazioni, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha emanato delle specifiche linee guida, denominate “COVID-19 and World of Work: Impacts and Responses”.

Perché la domanda di consumo non crolli, sarà essenziale il ruolo giocato dalle misure di protezione sociale, come la Naspi o gli ammortizzatori sociali. In questo senso sembra corretta la mossa dell'Europa di creare (sulla falsa riga dei contratti di solidarietà e della cassa integrazione italiani e del Kurzarbeit tedesco) “Sure”, una cassa integrazione comunitaria che sostenga la ripresa del lavoro a orario ridotto, permettendo di ridurre il costo del lavoro senza tagliare eccessivamente i salari, chiedendo in cambio alle aziende di non licenziare i dipendenti per motivi legati alla crisi.