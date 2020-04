Aiuti più ampi ai professionisti dal Fondo Pmi e dalle Regioni Regole semplificate, garanzie gratuite, zero commissioni e un’iniezione di 1,5 miliardi di euro: nuovi prestiti da 3mila euro fino a 18 mesi. Interventi anche dai territori di Flavia Landolfi

La parola chiave è liquidità: risorse da immettere subito nelle tasche dei professionisti per provare ad arginare la falla economica da coronavirus. La prima leva di credito sollecitata dal Governo nel Dl Cura Italia è il Fondo di garanzia per le Pmi, che con un’iniezione di 1,5 miliardi ha esteso i benefici delle garanzie statali sui finanziamenti aprendo le porte, con prestiti fino a 3mila euro per 18 mesi meno un giorno, a «persone esercenti attività di impresa, arti e professioni».

Un’estensione che tira dentro al Fondo anche i professionisti non ordinistici ed esclusi anche dagli elenchi del Mise ex legge 4/2013. Perché il Fondo di garanzia per le Pmi era già aperto agli ordinistici con una procedura agevolata (senza valutazione del merito creditizio) per i prestiti fino a un massimo di 25mila euro: in questo caso, peraltro, la garanzia pubblica applicata è tarata sul tetto massimo dell’80 per cento. Per tutte le altre operazioni la soglia massima di finanziamento è stata portata a 5 milioni. La conversione in legge del Dl però potrebbe cambiare ancora le carte: il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni ha presentato alcuni emendamenti per rafforzare l’inclusione nel Fondo alzando per tutti la soglia da 3 a 25mila euro. « Le Pmi e i professionisti appartenenti a qualsiasi settore di attività economica, con la sola esclusione di quelli finanziario e assicurativo - dice Buffagni - possono trovare sponda nel fondo di garanzia dello Stato che solo a marzo ha visto oltre 11mila richieste con un incremento del 37% e che è pronto a sostenere interventi per potenziali 50 miliardi di nuova liquidità nei prossimi 9 mesi. Il Governo sta facendo il possibile, ora anche le banche devono fare maggiormente la loro parte».

Il Fondo Pmi

Le novità già operative sono quelle delle semplificazioni: cancellate le commissioni di ingresso, via i costi delle garanzie, stop alla valutazione del merito creditizio, avanti tutta con l’autocertificazione recante dichiarazione di danni da Covid-19.

Non è un mistero che storicamente il mondo professionale abbia avuto una scarsa dimistichezza con lo strumento delle garanzie statali per l’accesso al credito: nel 2019 contro 84mila aziende che hanno fatto ricorso al sistema delle garanzie statali solo 284 professionisti ne hanno beneficiato.

Le Casse

Ad andare in soccorso dei professionisti utilizzando la leva del Fondo ci sono anche le Casse professionali. «Stiamo perfezionando la costituzione di una sottosezione loan by loan per favorire l’accesso al credito dei nostri professionisti con garanzie dell’80% del Fondo che può essere portato al 90% nel caso di operatività con Confidi», dicono in Epap (l’ente di previdenza pluricategoriale). Mentre l’Enpam annuncia che allo scadere delle garanzie del dl Cura Italia l’ente «continuerà a fornirle ai propri iscritti». Cassa forense, poi, lavora già prima dell’emergenza a una convenzione per farsi carico del 20% scoperto dalla garanzia per i prestiti degli avvocati. Per questa misura si parla di uno stanziamento di 5 milioni di euro. Infine la Cassa dei ragionieri ha già deliberato l’adesione al Fondo.