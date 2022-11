«Aiuti alle pmi senza scordare la transizione ambientale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ormai non è più un problema solo di prezzo, ma proprio di forniture: ci sarà gas a sufficienza, anche a qualunque prezzo, per le nostre imprese?». Perché in Lombardia le imprese sono tante, ricorda Raffaele Cattaneo, assessore regionale all’Ambiente e Clima. «Siamo la regione con il maggior numero di attività produttive del Paese e questo fa sì che siamo i più colpiti dalla crisi energetica».

In che modo stanno reagendo le imprese?

C’è stata un’impennata di richieste di diversificazione delle proprie fonti energetiche, ad esempio per tornare almeno in parte al gasolio. È allo studio un provvedimento che accelera la gestione di queste richieste, sempre tuttavia all’interno di alcuni limiti. Perché il gasolio è un combustibile più inquinante del gas, sebbene meno costoso. C’è un tema anche ambientale, che non possiamo perdere di vista. La nostra regione ha livelli di polveri sottili e ossidi di azoto superiori a quelli consentiti dalla Ue, perciò dobbiamo trovare un equilibrio tra le esigenze delle imprese e la necessità di ridurre l’inquinamento dell’aria.

A quali misure sta lavorando la Regione?

Nei prossimi giorni arriverà in Giunta un provvedimento che riguarda il mio assessorato, destinato a favorire modalità di trasformazione che consentano alle imprese di continuare a operare. L’assessorato allo Sviluppo economico ha invece allo studio misure a sostegno delle imprese. Lunedì scorso è stata approvata una norma che prevede la possibilità di intervenire con garanzie da 5mila a 20mila euro per tutte le realtà artigiane e manifatturiere, assicurando la possibilità di pagare le bollette anche alle piccole aziende, che sono quelle più in difficoltà.