Aiuti rapidi direttamente sul conto: l’emergenza vista dal bancone di un pub

La storia di Roman Barnabò spiega perchè tanti giovani italiani sbarcano in Gran Bretagna e poi ci restano. A Bergamo, dove è nato e cresciuto, non trovava lavoro. Arrivato a Londra per un periodo per studiare inglese, ha trovato lavoro in tre giorni, prima ancora di avere imparato la lingua.

Partito come raccogli-bicchieri in un “gastropub”, quei locali dove oltre a bere la classica birra si mangia anche bene, è stato rapidamente promosso. Il sistema meritocratico britannico ha funzionato ancora una volta: Roman non conosceva nessuno, era uno dei tanti, ma si è fatto notare lavorando tanto e lavorando bene. Dopo un anno e mezzo è diventato supervisor e poi deputy manager. Ora, a 28 anni, cinque anni dopo l'arrivo a Londra, è lui a gestire il personale e il pub, il Fentiman Arms, in una zona residenziale a due passi dal centro.

Nel febbraio 2020 tutto andava bene e in Inghilterra il Coronavirus sembrava una cosa molto remota. “Mia madre, che è dottoressa, mi raccontava quanto fosse grave la situazione a Bergamo, mentre qui il pub era aperto e la vita era normale”, ricorda Barnabò. Le cose sono cambiate il 23 marzo, quando il premier Boris Johnson, dopo avere minimizzato per settimane la gravità dell'emergenza sanitaria, ha annunciato il primo lockdown nazionale. Il Fentiman Arms, come tutti i locali e negozi d'Inghilterra, ha dovuto chiudere i battenti da un giorno all'altro.

Indennizzi a tempo di record

“Non ho fatto neanche in tempo a preoccuparmi per l'impatto economico del lockdown perché ho subito ricevuto una mail che mi informava che avrei ricevuto l'80% dello stipendio basato sulla media delle ore lavorate nelle dodici settimane precedenti”, spiega. Era infatti scattato il “furlough”, il mega-piano di cassa integrazione del Tesoro mirato a tutelare i posti di lavoro durante il lockdown.

Una volta firmata l'accettazione del furlough, “i soldi sono arrivati subito e sempre puntualissimi - racconta -. Ogni venerdì a mezzanotte e cinque minuti mi arrivava la notifica del versamento sul mio conto”. Al Fentiman Arms, come in tanti altri locali e negozi, grazie al furlough nessuno è stato licenziato. Il 20 luglio, finito il lockdown, il pub ha potuto riaprire, con tutte le misure di sicurezza previste. E con un regalo inaspettato del Tesoro: il piano “eat out to help out”, inventato per incoraggiare la gente a tornare nei locali e sostenere l'economia.