Aiuti di Stato, nei gruppi dichiarano solo le singole società agevolate

Il calcolo a livello di gruppo

L’operatore deve compilare il quadro A del modello riportando gli aiuti utilizzati in proprio. Se però l’impresa appartiene a un gruppo, dovrà dichiarare il rispetto dei massimali delle sezioni 3.1. e 3.12 del Tf, considerando tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese del gruppo, sulla base della data.

Nell’autodichiarazione c’è una casella specifica (lettera F e M, per le sezioni 3.1 e 3.12), dove l’impresa dichiara che:

1 si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;

2 per il rispetto dei massimali delle sezioni 3.1. e 3.12 ha considerato tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese del gruppo.

In sostanza, ciascuna impresa del gruppo compila il quadro A con i soli aiuti usati in proprio, ma calcola il rispetto dei massimali a livello di gruppo. Tuttavia, in attesa di chiarimenti, per un’impresa che non ha ricevuto aiuti, la semplice appartenenza al gruppo non dovrebbe comportare di per sé l’obbligo di presentare il modello.