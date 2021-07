Gli aiuti di stato: la guida completa a dichiarazioni e bilanci con il Covid

1' di lettura

Le regole per imprese, gruppi e professionisti sui contributi ricevuti nel 2020 nell'ambito sia della normativa a regime sia di quella emergenziale per la pandemia (sia dallo Stato sia dalle Regioni). Gli esperti del Sole 24 Ore spiegano che cosa va inserito nelle dichiarazioni dei redditi (anche se non concorre a formare il redditi) e quali conseguenze ci sono per chi non adempie. Gli obblighi di comunicazione non finiscono più: ci sono anche notifiche da effettuare al Registro nazionale aiuti di Stato (Rna).



La presenza contemporanea di aiuti a regime e di aiuti introdotti per l'emergenza ha aperto una serie di dubbi. Alcuni possono essere chiariti sulla base dell'esperienza, altri necessitano di prese di posizione da parte del ministero dell'Economia o dell'agenzia delle Entrate.Infine, un approfondimento su contenuti e modalità di alcune forme di aiuto.

Il focus sugli aiuti di Stato sarà in edicola mercoledì 7 luglio 2021 con Il Sole 24 Ore al prezzo complessivo di 2,50 euro.