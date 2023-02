Aiuti di Stato, Italia contro l’allentamento. La riforma Vestager favorisce Francia e Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo italiano prende una netta posizione sulla riforma degli Aiuti di Stato al vaglio della Commissione europea in vista del Consiglio europeo che dovrà occuparsi del tema nei prossimi giorni. Nella sostanza è un parere contrario rispetto all’operazione che sta valutando la responsabile della direzione Concorrenza, Margrethe Vestager, che si basa su una revisione delle regole degli aiuti a livello europeo con la possibilità di vagliare misure per contrastare il dumping competitivo dell’Inflaction reduction act (Ira) varato dall’amministrazione Biden e che comincerà a produrre i suoi effetti dal primo marzo.

Il governo italiano, con un documento scritto probabilmente dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, si dice contrario a un’operazione frammentaria, ma soprattutto non condivide un sistema di risposte a suon di sussidi che oltre a rischiare di creare scompensi sul mercato interno, possono innescare una guerra commerciale tra Usa e Ue tutt’altro che auspicabile e dalle ricadute imprevedibili. La risposta suggerita dall’Italia, invece, prende le mosse da un rafforzamento del dialogo atlantico e passa attraverso una revisione della governance europea, soprattutto in termini di bilancio, di funzionamento dei sistemi di finanziamento ma anche verso una forma di armonizzazione fiscale.

Un orientamento anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, a proposito della risposta italiana alla consultazione lanciata dalla Vestager, proprio perché per controbilanciare misure fatte di agevolazione fiscali, come quelle dell’Ira varata degli Stati Uniti ma che potrebbero essere decise anche da altri paesi, l’Unione europea non ha margini per muoversi perché manca una normativa fiscale comunitaria sulla imposizione diretta.

No a più flessibilità sugli Aiuti di Stati, favorisce Francia e Germania

Nel documento di afferma che «un certo numero di aziende della Ue sta prendendo in considerazione la delocalizzazione come mezzo per beneficiare di prezzi dell’energia più bassi e di una gamma più ampia di sovvenzioni. Nell'assenza di un’immediata risposta di politica industriale, ciò può trasformarsi in una seria minaccia alla sopravvivenza dell’Europa panorama manifatturiero». L’allentamento del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, secondo il governo italiano «non è la risposta, poiché ciò comporterebbe un rischio di frammentazione del mercato interno. Oltre il 77% degli aiuti di Stato approvati ai sensi dell’attuale regime è concentrato in 2 Stati membri (leggi Francia e Germania) e questo squilibrio potrebbe aumentare ulteriormente in caso di donazioni gratuite, dal momento che non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso margine fiscale per fornire aiuti di Stato. Non possiamo accettare politicamente andare avanti con un approccio frammentario andando avanti su un argomento senza un progresso chiaro e coerente le altre sfide».

Impatto dell’Ira: la strada maestra è il dialogo transatlantico

«La strada maestra per affrontare l’impatto dell’Ira sull’industria europea è il dialogo transatlantico - si legge ancora nel documento -. Questo il dialogo è stato affinato dal coordinamento sulle sanzioni contro la Russia. Dovremmo perseguire lo stesso approccio su Ira, alla ricerca di soluzioni costruttive. Dal punto di vista della politica commerciale, attendiamo con impazienza la creazione di una task force Ue-Usa per affrontare le questioni critiche relative all’Ira». Secondo l’esecutivo nazionale, inoltre, «prima dobbiamo anche comprendere meglio l’impatto dell’Ira sul nostro settore industriale europeo per finalizzare la risposta della Ue, sia in termini di quadro degli aiuti di Stato che di utilizzo dei fondi nazionali ed europei. Pertanto, la decisione sulla crisi temporanea e quadro transitorio dovrebbe essere discussa insieme altri temi rilevanti che riguardano la futura integrazione europea e l’intervento pubblico nell’economia». Per quanto riguarda il tipo di risposta da dare agli Stati Uniti, secondo l’Italia bisognerà tenere presente la necessità di evitare di innescare una guerra commerciale con gli Usa. «Un risultato sarebbe estremamente negativo per tutte le parti coinvolte. Per questo motivo, qualsiasi misura difensiva dovrebbe essere considerata come ultima risorsa, da adottare nel rispetto delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio e dopo aver tentato la strada del dialogo».