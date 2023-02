Aiuti stato Ue, qual è la proposta europea e quali sono le posizioni di Italia, Francia e Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel giro di 96 ore il dossier del nuovo regime semplificato degli aiuti di stato, al centro dell’agenda europea, potrebbe registrare importanti novità. Si comincia, in queste ore, con la trasferta franco tedesca negli Usa, e si continua giovedì 9 e venerdì 10 febbraio con il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles quando, oltre a quello di come gestire i flussi migratori, terrà banco il tema di come i 27 devono rispondere all’Ira, la legge contro l’inflazione messa in campo da Washington, ovvero il maxi pacchetto da 370 miliardi di dollari di sussidi pubblici “green” messi a disposizione dagli Stati Uniti. Risorse che potrebbero connvincere molte aziende europee a spostarsi negli Usa, allettate dai sussidi.

La proposta von der Leyen

Ai primi di gennaio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha presentato il nuovo piano industriale “green” per rispondere all’Inflation Reduction Act (Ira) targato Biden. Una comunicazione - e dunque non ancora una proposta legale - giudicata da più parti come “insufficiente” e che rischia di volgere i Paesi l’uno contro l’altro in virtù del diverso spazio d’azione fiscale.

Il Green Deal Industry Plan punta a trasformare l’industria europea per accompagnarla «nell’era delle emissioni nette zero» cercando di non deragliare rispetto a Washington e Pechino. Per questo la Commissione europea ha deciso nell’immediato di aprire i rubinetti degli aiuti di Stato, sulla base di regole più flessibili rispetto a quanto accaduto fino a oggi: ha proposto di permettere fino al 2025 sussidi ai settori verdi (su tutti pannelli solari, batterie, turbine eoliche o pompe di calore) in cui c’è rischio di delocalizzazione, ma anche agevolazioni e aiuti diretti alle aziende ricalcati su quelli offerti dagli americani. Ma il piano in questi termini non convince neanche sul fronte dei finanziamenti di medio termine, dove tutto resta come prima senza aggiungere risorse fresche. Il fondo per la sovranità - che sarà discusso non prima dell’estate - viene inquadrato nel contesto ancora vago della «revisione del bilancio comune».

Per raggiungere i circa 350 miliardi di euro necessari, la ricetta delineata da von der Leyen è quella che passa da un rimescolamento delle carte dei fondi già esistenti, affidandosi in primo luogo ai 250 miliardi tra il Recovery fund e il RePowerEu e ai 100 miliardi dalla politica di coesione, oltre ai fondi InvestEu e per l’Innovazione. Anche perché diversi Paesi, capeggiati da Germania e Paesi Bassi, si sono già opposti all’idea di nuovo debito in comune. Nei piani dei vertici Ue, un’intesa sulle nuove regole per gli aiuti di Stato dovrebbe vedere la luce già al summit dei leader della fine di marzo. Ma la strada è già in salita.

Presidenza Ue, sul piano industriale divergenze tra i 27

Tant’è che il ministro per gli Affari Ue svedese Jessika Roswall al termine del Consiglio Affari Generali ha ammesso che gli Stati membri «hanno pareri discordanti su come la risposta europea» all’Inflation Reduction Act «debba essere presentata». «Il Consiglio lancerà un segnale forte per quanto riguarda l’economia e soprattutto per la promozione di investimenti puliti», ha aggiunto il vice presidente della Commissione Ue Maros Sefcovic sottolineando come «il tempo sia essenziale. Bisogna fare in modo che le industrie strategiche si sviluppino qui in Europa».