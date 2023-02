Aiuti a Turchia e Siria, la moda in prima linea con Otb, Inditex e Kering

Ascolta la versione audio dell'articolo

La macchina degli aiuti diretti verso Turchia e Siria, i territori colpiti dal devastante terremoto del 6 febbraio 2023, ha coinvolto anche i brand della moda.

Otb con l’Unhcr invia tende e kit d’emergenza

La OTB Foundation, sostiene l’Unhcr per assicurare tende-alloggio sicure e kit di beni di emergenza che andranno a rispondere ai bisogni più urgenti delle famiglie sopravvissute: soccorso e riparo. Il bilancio delle vittime - che al momento della stesura di questo articolo è di oltre 19mila persone - si aggrava di ora in ora e i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare sopravvissuti ancora incastrati sotto le macerie degli edifici crollati.

«La nostra Fondazione ha dimostrato più volte come in situazioni di emergenza l'immediatezza e la circoscrizione dell'intervento siano fondamentali per aiutare concretamente rispondendo ai bisogni primari - ha detto Arianna Alessi - vicepresidente della Otb Foundation -. I terremoti ci hanno visti più volte attivi, sia in Italia (nel 2012 in Emilia Romagna e nel 2016 ad Amatrice) sia all'estero (nel 2008 in Cina nello Sichuan e nel 2010 ad Haiti). Da anni lavoriamo con UNHCR che aiuta i rifugiati, popolazione già provata da situazioni di fuga e guerra, realizzando progetti mirati in Niger, Mozambico, Afghanistan e Ucraina».

Inditex dona 3 milioni di euro e 500mila capispalla

Il gruppo Inditex (Zara, Pull&Bear, Breshka, Stradivarius) ha annunciato una donazione di 3 milioni di euro alla Croce Rossa per dare supporto alle popolazioni colpite dal disastro in Turchia e in Siria. inoltre, Medici senza frontiere, associazione che il colosso galiziano del fast fashion finanzia in modo continuativo, è poi già attiva per provvedere alle emergenze mediche in loco. Non ultimo, i fornitori del gruppo che si trovano in Turchia si sono impegnati a fornire 500.000 capispalla alla Croce Rossa e all’Afad. I capi saranno distribuiti alle popolazioni sfollate.

Kering, donazione alla Croce Rossa Internazionale

Anche il gruppo del lusso francese Kering ha annunciato una donazione al Comitato Internazionale della Croce Rossa come «immediato contributo a supporto del lavoro dei soccorritori che rispondono ai bisogni immediati delle persone a seguito del terremoto», recita una nota.