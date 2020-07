Aiuti a turismo e real estate, piano da 30 miliardi di sterline a Londra

Sunak, astro in ascesa del partito conservatore, ha ribadito ieri che «non è tempo di dogmi e ideologie» e il massiccio intervento dello Stato nell’economia continua a essere necessario, anche a costo di far salire il debito pubblico a livelli record.

Il piano per sostenere l’economia sarà verde, con 3 miliardi di sterline destinati a incentivare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, ridurre le emissioni nocive degli edifici pubblici e concedere finanziamenti a fondo perduto fino a 5mila sterline per ogni casa privata per migliorare l’isolamento termico e acustico delle abitazioni, sostenendo così 140mila posti di lavoro.

Niente imposta di registro per l’immobiliare

Per rilanciare il settore immobiliare, che ha visto il primo calo dei prezzi da otto anni, il cancelliere ha annunciato che lo “stamp duty”, l’imposta di registro, non dovrà essere pagata per acquisti inferiori alle 500mila sterline. La misura ha effetto immediato e resterà in vigore fino al 21 marzo 2021.

L’economia britannica è stata duramente colpita dall’epidemia, che ha provocato la morte di 45mila persone e ha portato a una contrazione del Pil del 25% tra marzo e aprile, durante il periodo di lockdown. «La perdita in due mesi è stata equivalente alla crescita dei 18 anni precedenti», ha sottolineato Sunak.

Iva tagliata per ospitalità e turismo

L’economia britannica è basata sui consumi. Ora che le misure restrittive sono state allentate, il Governo vuole incoraggiare la ripresa e incentivare i consumatori a spendere. Per questo Sunak ha annunciato una riduzione dell’Iva dal 20% al 5% mirata a sostenere il settore dell’ospitalità e turismo, che è stato particolarmente penalizzato dal lockdown. Sunak ha anche invitato tutti ad andare fuori a pranzo e a cena, dichiarando che nel mese di agosto lo Stato pagherà il 50% del conto dei pasti al ristorante o al pub nei giorni feriali. «Questo è un momento unico e bisogna essere creativi», ha detto.