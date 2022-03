«Aiutiamo»: il Gruppo 24 ORE per l'Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l'intensificarsi della grave emergenza umanitaria in Ucraina il Gruppo 24 ORE con Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor sostiene la Croce Rossa Italiana nella raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nei paesi vicini. I fondi raccolti serviranno per rispondere ai bisogni primari umanitari nel Paese: derrate alimentari, medicinali, coperte e beni di prima necessità.



PER DONARE PER L’EMERGENZA UCRAINA TRAMITE BONIFICO

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma

IBAN: IT 93 H 02008 03284 000 105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: EMERGENZA UCRAINA



Si può donare per l’emergenza Ucraina tramite piattaforma online

(Per informazioni: https://cri.it/emergenzaucraina/)