Aiuto, non ce la faccio più! Pronto soccorso psicologico ai tempi del virus

E la coppia? Qualcuno dice che questo è davvero un bel test. Un esperimento sociale che non fa sconti..

«Anche in questo caso, dico sempre ai miei pazienti, di non alzare troppo l'asticella. È un momento particolare, non chiediamo troppo ai rispettivi partner. Prima non c’era l’abitudine di vivere h24 sempre assieme. Ognuno aveva i suoi spazi ben delimitati. Adesso no, quindi bisogna aver pazienza, non pretendere troppo, fare qualche sconto, venirsi incontro se scopriamo, nella convivenza totale, aspetti del compagno che ci piacciono di meno. È come stare in palestra. Bisogna allenarsi, trovare nuovi equilibri, ma con una certa delicatezza…».

E per i separati in casa? Sarà un inferno…

«Non è detto. Anche qui bisogna imparare a non farsi del male, a darsi delle regole. Può diventare un buon allenamento per il futuro. Soprattutto se ci sono dei figli di mezzo. E poi, diciamo una cosa consolante: prima o poi finirà...».

