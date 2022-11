Aiways, il brand cinese amplia il Technical Centre di Monaco di Baviera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aiways fondata appena cinque anni fa è un costruttore che ha una sede a Shanghai, ma anche in Europa a Monaco di Baviera, in Germania, il più importante mercato europeo dell’auto E' stata la prima startup cinese a lanciare un suv elettrico nel Vecchio Continente, la U5 che ha debuttato nel 2020, mentre il prossimo modello per l’Europa sarà il suv-coupé elettrico U6. Come altri brand cinesi pronti a espandersi sul mercato europeo Aiways si sta attrezzando per rendere più efficiente l'attività del Technical Centre europeo di Monaco.

Il Technical Center guidato da Zeeshan Shaikh

Per poter adattare i veicoli all'interno mercato europeo Aiways si avvale del Technical Center che si trova a Monaco di Baviera ed è diretto dall'ingegnere Zeeshan Shaikh. Il team internazionale di Shaikh che ha maturato competenze nel settore automotive prima in PSA e più di recente anche in Bmw è composto da circa 30 fra ingegneri, tecnici e product manager che collaborano con gli specialisti del post-vendita. Sono loro i responsabili dell’adattamento delle nuove Aiways per l’Europa e dell'aggiornamento di quelle in vendita.

Efficienza e collaborazione intercontinentale

Nella sede centrale europea di Aiways a Monaco tutti i reparti sono coordinati tra loro, il che si traduce in ritmi veloci ed elevata efficienza. Anche la differenza di fuso orario rispetto ai colleghi di Shanghai è sfruttata in maniera ottimale. Un esempio? I nuovi dati elaborati in Cina vengono inviati in Europa alla fine della giornata lavorativa, in modo che la convalida e i test possano essere eseguiti a Monaco nella giornata successiva. Il metodo di lavoro basato sulla collaborazione intercontinentale si adatta ad una gamma in rapida crescita.

Aiways pronta ad offrire un nuovo modello all'anno

Dopo i confortanti risultati del suv Aiways U5, il suv-coupé U6 è come detto il secondo modello Aiways al debutto in Europa. Aiways prevede l'introduzione di un modello nuovo o di una versione rivista all'anno, il che si tradurrà in una accelerazione dell'attività della sede di Monaco di Baviera.