Aiways: carta d'identità del brand hi-tech da poco in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Aiways, fornitore di soluzioni di mobilità individuale di Shanghai, è stata fondata nel 2017. La sede centrale europea di Aiways si trova a Monaco di Baviera, in Germania.

Il suv Aiways U5 è stato un modello fondamentale per il marchio in quanto l'azienda è stata la prima start-up cinese a lanciare un'autovettura elettrica a batteria sul mercato europeo nel 2020: un suv con buon livello di autonomia, un design originale e un'elevata qualità del prodotto. Aiways sta proseguendo rapidamente la sua espansione in Europa e oltre: in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Francia, Israele, Svizzera, Spagna, Portogallo, Italia, Svezia, Croazia, Isole Faroe, Islanda e Slovenia. Il suv Aiways U5 è prodotto nello stabilimento altamente automatizzato dell'azienda a Shangrao, uno dei più moderni impianti di produzione di automobili in Cina.

Loading...

I processi IT con sofisticati Quality Gates seguono gli standard dell'Industria 4.0. La capacità produttiva annuale, inizialmente di 150.000 unità, può essere incrementata a 300.000 unità con l'aumento della domanda del mercato. Il secondo modello Aiways per il mercato europeo è il suv coupé elettrico U6 che fa un passo avanti offrendo un ulteriore indizio del promettente futuro del marchio. Questo modello punta su un'aerodinamica sofisticata, una tecnologia di guida e di sicurezza altamente interconnessa e un carattere decisamente sportivo.

In Italia le vendite sono iniziate a fine novembre 2021, con le vetture che vengono importate dal gruppo Koelliker.