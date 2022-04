Con un’autonomia fino a 410 km in assetto standard) grazie alla batteria da 63 kWh compatibile con la ricarica rapida CC, U5 offre uno un interessante rapporto prezzo-autonomia nel mercato europeo dei suv completamente elettrici. La batteria è la prima del suo genere (presenta una tecnologia all’avanguardia con struttura a “sandwich), progettata e sviluppata presso il centro di ricerca e sviluppo di Aiways a Jiading, Shanghai. Il nuovo suv elettrico Aiways è disponibile tramite un modello di vendita diretta al cliente o presso i tradizionali concessionari fisici, a seconda del mercato. La batteria può essere caricata dal 20 all’80% della capacità in soli 35 minuti utilizzando un caricabatterie CC. Può anche essere caricata dalla rete domestica, passando da 0 al 100% in meno di 10 ore, utilizzando un caricabatterie CA da 6,6 kW di tipo 2. La sicurezza degli occupanti e dei pedoni è garantita da 22 sensori composti da 12 radar a ultrasuoni, cinque telecamere ad alta definizione, tre radar a onde millimetriche e due telecamere per interni che fornirscono funzionalità di guida autonoma di livello 2 e analisi in tempo reale delle condizioni del traffico. I dati raccolti vengono utilizzati dagli avanzati sistemi Adas di cui il suv è dotato per migliorare la sicurezza e offrire agli occupanti la massima tranquillità. Nel dettaglio la Aiways U5 63 kWh Prime è lunga 468 cm, larga 187 cm, alta 170 cm con un bagagliaio da 432 a 1.555 litri. Nella versione U5 63 kWh Prime costa 46.000 euro con motore elettrico (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 310 Nm . La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.845 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

1/16 3/16 Menu