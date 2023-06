Airways U6 E' il secondo modello de costruttore di Shanghai che deve il nome ad una prima parte che fa riferimento all'Intelligenza Artificiale (AI) e il resto al viaggio su strada (WAYS), il suv coupé a zero emissioni in arrivo anche nelle concessionarie italiane, proposto in un'unica versione a 49.900 euro. L'equipaggiamento prevede un'unità elettrica da 160 kWh pari a 218 cv e 315 Nm di coppia, alimentata da una batteria da 63 kWh che può essere ricaricata con sistemi fino a 90 kW ed è in grado di garantire fino a 400 km di autonomia. Raggiunge i 160 kmh e tra le caratteristiche si segnala per una carrozzeria filante, abbinata da gruppi ottici a Led nella parte anteriore e a matrice singola dietro che lo rendono subito riconoscibile sulla strada.

