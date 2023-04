Aiways U6: la prova su strada del suv elettrico cinese. Quanto costa e come va

Ascolta la versione audio dell'articolo

Linee particolari e un design degli interni realizzato ad hoc per un veicolo elettrico. Abbiamo provato nei dintorni di Lisbona il suv coupé Aiways U6 che proietta il marchio in una seconda era, dopo il lancio di U5.

Ricordiamo che il marchio cinese rappresenta una realtà che si è imposta all'attenzione del pubblico in soli quattro anni, sfruttando il vantaggio di essere giovane, snella e innovativa e, forte di questi suoi valori cardine, sviluppa e produce auto a zero emissioni, con risultati tecnologici ed estetici che rivoluzionano il modo di intendere la mobilità quotidiana.

Gli ordini di Aiways U6 sono già aperti e il prezzo di listino parte da circa 50mila euro.

Aiways U6: stile dinamico ed elegante

Il nuovo U6 è realizzato sulla piattaforma modulare MAS (More Adaptable Structure) 100% elettrica che permette di raggiungere delle dimensioni interessanti: 4.800 mm di lunghezza, 1.880 mm di larghezza, 1.640 mm di altezza e un passo di 2.800 mm. Il bagagliaio offre una capacità da 472 fino a 1.260 litri. A prima vista, il design appare insolito e muscoloso: il frontale è ispirato al muso aerodinamico di uno squalo. Mentre sulla parte anteriore spiccano delle prese d'aria per il raffreddamento che incorporano un sistema di alette sulla parte anteriore e sottoporta e alettone sull'estremità del portellone per una migliore aerodinamica e raggiungere un coefficiente 0,248. Particolare è anche la linea del tetto totalmente in vetro in posizione così inclinata che favorisce il passaggio dell'aria. Infine, la presenza su strada è enfatizzata dai cerchi in lega da 20 pollici.

Aiways U6: com'è dentro

Gli interni sono ampi e curati e mostrano una qualità dei materiali elevata e ad una lavorazione accurata. Il volante sportivo multifunzionale è dotato di rivestimento in pelle/microfibra e antibatterico. Mentre un tocco elegante è dato dalle rifiniture interne in alluminio graficamente raffinate con illuminazione ambientale integrata con 360 diversi scenari luminosi. Particolare è la manetta del cambio: Aiways dice addio alla classica leva del cambio in favore di una manetta stile yacht che girandola passa dalla retromarcia a neutral fino alla modalità drive. Mentre per mettere l'auto in parking, basta schiacciare il pulsante sul bordo della manetta. Il conducente può contare un su cruscotto digitale molto sottile da 8,2 pollici che indica solo le principali informazioni. Manca l'head up display, ormai diffuso su tutte le auto del mercato. Ma la voce grossa la fa il display touch posto al centro della plancia da 14,6 pollici che permette di accedere a tutte le funzioni di bordo dell'auto, compresa quella per spegnere l'auto. Da qui è possibile anche accedere all'infotainment di bordo. L'auto è già dotata dei protocolli Apple Car Play e Android Auto. Ricordiamo anche che le funzionalità del software sono abilitate per l'aggiornamento Over-The-Air. Il sistema audio premium Magnat è dotato di 10 altoparlanti, subwoofer e connettività auxtramite usb e Bluetooth.

Aiways U6: fino a 400 chilometri di autonomia

Sulla base dell'esperienza acquisita con U5, Aiways è giunta al nuovo AI-PT (Aiways Powertrain) del suv coupé. Il moderno elettromotore, che Aiways non solo ha sviluppato ma ha anche prodotto, è stato ottimizzato sotto molti aspetti; infatti, l'aumento delle prestazioni e il miglioramento della coppia massima sono immediatamente evidenti: servono solo 6,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Un dato tra i migliori del segmento che aggiunge un indiscusso valore. Il nuovo AI-PT si presenta con dinamica e comfort migliorati. Un riduttore modificato ha notevolmente abbassato il rumore di funzionamento della trasmissione. Sono state inoltre sviluppate speciali strategie di filtraggio per controllare le armoniche nel circuito elettrico del motore, assicurando un significativo contenimento del rumore percepito incrementando sensibilmente il comfort di marcia.Il motore elettrico da 160 kW è alimentato da una batteria da 63 kWh, come l'attuale suv Aiways U5, che permette di raggiungere un'autonomia fino a 400 chilometri. Questa è composta da con pacco di 24 moduli forniti da catl e potrà essere ricaricato fino a 90 kW presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua (DC) o fino a 11 kW tramite wallbox AC trifase.Consumo di energia dichiarato è di 16,6 – 15,9 kWh/100 km (Wltp). Ricordiamo infine che la trazione è anteriore.

Aiways U6: com'è alla guida

Saliti a bordo abbiamo subito notato l'elevata altezza da terra anche abbassando tutto il sedile del conducente. Inoltre, il cruscotto è più basso rispetto agli altri suv enfatizzando ancora l'altezza da terra. Risulta quindi essere un'ottima soluzione per chi vuole guidare con una visuale molto alta. Alla guida l'auto è leggera al volante però nelle curve si sentono i suoi 1.790 kg di massa che sono posizionati piuttosto in alto ed enfatizzano il rollio. Mentre, per quanto riguarda le funzioni di bordo, c'è da premettere che si tratta di un veicolo pre-serie e che quindi non è ancora stato ottimizzato del tutto per il lancio sul mercato. Ma, in ogni caso, abbiamo apprezzato l'ampio display al centro della plancia ben accessibile dal conducente e passeggero anteriore. Purtroppo risultano poco visibile le informazioni riguardanti il cruise control in quanto nascoste dalla mano destra sul volante. Una caratteristica particolare e forse troppo futuristica è la modalità di accensione e spegnimento della vettura: si accende premendo il pedale del freno e si spegne da un sottomenu del display centrale, soluzione che non abbiamo trovato molto intuitiva e pratica. È disponibile un unico allestimento e il prezzo di listino è di 50mila euro.