Aksia Capital V acquisisce Nappi 1911, storica azienda di prodotti e semilavorati per l’industria dolciaria

«Questa acquisizione - afferma Nicola Emanuele, managing partner di Aksìa Group – ha una forte valenza strategica in quanto permette ad Aksìa di acquisire una storica realtà italiana della produzione di semilavorati per gelati e frutta candita, segmento di eccellenza del mercato alimentare italiano. Da sempre sosteniamo un approccio industriale e manageriale alla gestione delle nostre aziende e siamo convinti che rappresenti un forte valore aggiunto per tutti i soggetti coinvolti nell'operazione l'ingresso di Giancarlo Monetti - che diventa presidente della società - manager di comprovate esperienze in importanti aziende operanti nel settore food, per oltre vent'anni alla guida del gruppo Montenegro, al fianco di Michele e Domenico Nappi, che, con capacità indiscusse, passione e competenza, oltre che con uno storico know-how familiare hanno condotto la Nappi tra i leader del mercato”.

La famiglia Nappi rimarrà attivamente coinvolta nella gestione aziendale con l'attuale amministratore delegato Michele Nappi e con il fratello Domenico, responsabile della qualità, oltre a conservare un'importante quota di minoranza.

Michele Nappi ha spiegato che si tratta di un'opportunità significativa per la storia di Nappi. «L'apporto che Aksìa Group potrà dare alla società in termini di contributo alla crescita manageriale e del team così come il network di relazioni industriali sarà fondamentale per proseguire il progetto di sviluppo che stiamo portando avanti da diversi anni e ci consentiranno di consolidare e sviluppare una presenza sempre più solida in Italia e all'estero, per cogliere le promettenti opportunità di mercato».