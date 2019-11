Al bivio tra passione e sostenibilità

Allo stand Yamaha arrivano tante novità a partire dalla Hyper Naked Mt, la Mt-125 e l’aggressiva Mt-03, mentre per il prossimo anno rinnova la propria gamma nel segmento. Sul fronte scooter allarga la famiglia dei tre ruote con il concept Tricity 300 che è già pronto per approdare dai concessionari: la sospensione anteriore a doppio stelo per ruota e articolazione superiore a quadrilatero deformabile (in alluminio) è simile a quella impiegata dalla Niken, mentre il motore è quello dell’Xmax 300 (292 cc per quasi 30 cv). Il Tricity 300, omologato come triciclo, si potrà guidare con la sola patente B.. Tornando in Europa, Bmw presenta il concept di un Custom Cruiser (R 18/2), un nuovo scooter elettrico ma soprattutto sceglie di puntare sulle nuove F900 R e F900 XR, entrambe con un design piuttosto inusuale per la Casa tedesca, e soprattutto sulla S 1000 XR. In tema di sicurezza, non solo Yamaha punta sulla ruota in più: la svizzera Quadro porta a Eicma sei novità, tra cui l’eQooder, primo scooter elettrico con quattro ruote; dotato del motore prodotto dallo specialista statunitense Zero Motorcycles, ha un’autonomia di 150 km e una batteria che si ricarica in meno di sei ore. Notevole la potenza massima: oltre 60 cv per 110 Nm di coppia. Restando tra gli scooter elettrici l’italiana Askol lancia Dixy, sviluppato in collaborazione con Italdesign, nelle versioni Dixy1 da 1,5 kW e 45 km di autonomia e Dixy2 da 2,2 kW, e 71 km prima di dover ricaricare oltre alla possibilità di connettere il display digitale al telefono via Bluetooth.

La taiwanese Sym presenta a Eicma sette anteprime, tra cui la nuova generazione del Maxsym 400i, ora con motore Euro 5 da 33 cv Sempre da Taiwan, infine, arriva l’Agility 300, new entry nella famiglia dei ruota alta di Kymco. A tutto questo si aggiungono le novità sul fronte delle bici elettriche, il ricco calendario di spettacoli ed eventi nelle aree esterne e la possibilità di test drive.