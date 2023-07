Mondiali al via: al calcio femminile servono i fatti di tutti, dopo le intenzioni

Già l’Europeo del 2022 in Inghilterra aveva segnato un gol importante per la diffusione del calcio femminile: 570 giornalisti accreditati, oltre 60 broadcaster, più di 574mila tifosi sugli spalti per i 31 match (compresi gli 87.192 della finale tra Inghilterra e Germania a Wembley, un record), 365 milioni di persone davanti alla tv (e ben 50 milioni per la finale), più di 450 milioni di interazioni sui social media e per la Uefa 590mila nuovi follower. Sull’onda di quella manifestazione, il Mondiale può fare la storia. La Fifa ci ha messo del suo: premi alle giocatrici della Coppa del mondo (30mila dollari per la fase a gironi, 60mila per gli ottavi, 90mila per chi arriva ai quarti, 165mila per il 4° posto, 180mila per il 3°, 195mila per il 2° e 270mila per le calciatrici che alzeranno la coppa).

Brasile, a Rio de Janeiro un murale dedicato ai Mondiali di calcio femminili

Se pensiamo che, in media, un’atleta che gioca nei campionati nazionali guadagna 14mila dollari all’anno, la differenza salta all’occhio. Alle Federazioni verranno riconosciute cifre importanti: da 1,56 milioni di dollari per la fase a gironi fino ai 4,29 milioni per la Federazione campione del mondo, per un totale di 152 milioni. Anche in questo caso, il confronto con i 50 milioni di dollari di Francia 2019, edizione pur di grande successo con gli Usa di Megan Rapinoe in vetta, è impietoso. Australia-Nuova Zelanda varrà tre volte Francia 2019 e dieci volte il montepremi di Canada 2015.

La macchina verso la parificazione corre per colmare distanze e pregiudizi, anche se è bene ricordare – per una valutazione oggettiva – che il calcio femminile deve staccarsi dai ragionamenti (e dai valori) di quello maschile, altrimenti continueremo a paragonarli e sarà sempre perdente. Come ha dimostrato la vicenda dei diritti tv (sulla quale le tv sono state tiepide perché le gare con il fuso saranno trasmesse nella mattina europea quando la raccolta pubblicitaria non brilla, anche se poi conterà l’incremento di ascolto su singola fascia), fino a quando tutti gli attori coinvolti – istituzioni, federazioni, tv, sponsor – non faranno seguire alle buone intenzioni e ai complimenti per le ragazze che fanno gol, i fatti, la parificazione resterà solo una vittoria a lungo sognata. E là fuori, intanto, la società urla la sua contemporaneità e ci sono migliaia di bambine che sognano di diventare Cristiana Girelli o Laura Giuliani. A proposito, in bocca al lupo alle nostre Azzurre!

