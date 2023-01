Al Ces 2023 Hyundai e Kia danno spazio alle startup più innovative

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il CES 2023, è stata l'occasione per Hyundai Motor Company e Kia di svelare il progetto ZER01NE che nasce con l'intento di promuovere la collaborazione con la prossima generazione di startup di livello mondiale, al fine di offrire soluzioni innovative. Presentata anche ZER01NE Ventures, una joint venture di ZER01NE composta da ZER01NE Accelerator e ZER01NE Company Builder dedicate rispettivamente alle startup e alle società del gruppo.

Il programma ZER01NE Accelerator è una piattaforma di innovazione aperta progettata per facilitare la collaborazione tra startup e sussidiarie di Hyundai Motor Group, tra cui Hyundai e Kia, su vari progetti. In totale, dal 2018 sono stati completati 10 programmi, con più di 140 startup coinvolte.

Hyundai Motor Group promuove anche programmi dedicati alle startup del gruppo per incoraggiare i dipendenti a raggiungere progressi tecnologici attraverso il programma interno ZER01NE. Questo non solo consente di implementare un ecosistema di startup per sviluppare prodotti e servizi che partono dalle idee creative dei dipendenti, ma anche di creare opportunità per commercializzare queste innovazioni. Ad oggi, il programma ZER01NE Company Builder ha creato 76 startup interne, 25 delle quali sono diventate spin-off.

Durante il CES 2023, dieci startup esporranno le loro innovazioni all’interno del Padiglione ZER01NE, cinque sotto il patrocinio di ZER01NE Accelerator e cinque sotto l’egida di ZER01NE Company Builder . I visitatori del Padiglione ZER01NE. Tra le innovative tecnologie esposte ci sono un sistema multi-camera grandangolare e una piattaforma di elaborazione dei dati di guida autonoma basata sull’edge computing.