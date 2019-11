Al cinema per vedere come i poveri tentano di annientare i ricchi annientano i ricchi Bong Joon-ho racconta «Parasite», il film rivelazione, Palma d’oro a Cannes: «Il divario tra poveri e ricchi è aumentato». Tutto li divide: perfino gli odori. Una commedia noir che vi farà ridere e pensare di Cristina Battocletti

4' di lettura

La lotta di classe e la simpatia per i meno abbienti sono i binari su cui corre il cinema di Bong Joon-ho. Il regista sudcoreano riesce a farlo con tanto garbo e intelligenza da far digerire le sue proteste sociali anche a icone del capitalismo come Netflix, che ha distributo il suo Okja nel 2017, o a produzioni mastodontiche, come Snowpiercer, che costò 38 milioni di dollari nel 2014, budget faraonico e insuperato per il Paese del regista.

Lotta di classe Photogallery8 foto Visualizza

Sullo stesso solco, ma in versione indie, si inserisce ora Parasite , nelle sale dal 7 novembre, che racconta la storia della famiglia Kim, genitori e due figli ormai adulti, che sopravvive con i sussidi di disoccupazione, ma in grado di rovesciare la propria condizione quando viene a contatto con gli abbienti Park.

«Ho iniziato a pensare a questa sceneggiatura - scritta dallo stesso regista e Han Jin Won n.d.r. - quattro anni fa, ma ho notato che la distanza tra i ceti molto agiati della società e il proletariato non è diminuita, anzi, è aumentata e si è estesa in tutto il mondo. Uno dei personaggi, il signor Park, racconta a un certo punto che, nell'azienda di cui è CEO, si erano presentati cinquecento laureati per una posizione da vigilante. È una notizia che abbiamo preso dai giornali».

La realtà nel film è condita da paradossi con punte di comicità irresistibile, a partire dalla scena in cui i due fratelli Kim Ki-woo (Woo-sik Choi) e Kim Ki-jung (So-dam Park), poveri in canna, fanno le acrobazie in bagno per trovare il punto in cui appendersi alla rete internet dei vicini. È lo stile grottesco dello stesso Bong Joon-ho, che accarezza come se fosse un micino un microfono, abbandonato sul tavolo, dotato di pelo per attutire i rumori, e che se la ride ancora per la Palma d’oro conquistata in punta di piedi, mentre i cronisti a Cannes rincorrevano i nomi blasonati del concorso.

Come diventare ricco con l'inganno

Parasite può essere considerata una black comedy e il regista è d’accordo: «Ma può essere anche una commedia sociale, un film d’azione, un thriller, mi va bene tutto». In fondo, era difficile da catalogare anche Snowpiercer (2014), salutato come fanta thriller distopico, in cui si racconta la rivolta tra i sopravvissuti di una glaciazione, divenuti passeggeri forzati di un treno che non si ferma mai e su cui le differenti condizioni di viaggio innescano l’insubordinazione.