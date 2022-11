Al Comunale di Ferrara Pappano dirige la Chamber Orchestra of Europe

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A Ravenna, per due settimane in cui si può ascoltare Riccardo Muti provare e poi dirigere in concerto la Messa di Requiem di Verdi. Con lui i giovani direttori della sua Accademia. A cogliere la bellezza del programma della Chamber Orchestra of Europe non solo i pubblici di Ferrara e Milano ma anche – in streaming - i malati e gli ospiti della Casa di Riposo G. Verdi, grazie al progetto “ Quartetto Diffuso” della Società del Quartetto milanese.

Ravenna

Dal 2 al 15 al Teatro Alighieri possiamo ascoltare Riccardo Muti in prove e concerto della Messa da Requiem di Verdi, con l'Orchestra Cherubini, Coro, cantanti e i giovani direttori della sua Accademia. Il 2 si ascolta la lezione-concerto di Riccardo Muti con l'Orchestra sulla Messa da Requiem, un'occasione veramente speciale per avvicinarsi a questo capolavoro. Dal 3 all'11 il pubblico potrà assistere alle prove; nello spiegare la musica e il suo metodo Muti parla un linguaggio comprensibile a tutti, coinvolgendo i presenti affinché siano più consapevoli e pronti all'ascolto. Il 13 i giovani direttori d'orchestra dell' Accademia di Muti dirigeranno la Messa. Il 15 sarà lo stesso Muti a dirigere l'Orchestra Cherubini.

Loading...

Ferrara

Il 28 al Comunale la Chamber Orchestra of Europe, dirige Antonio Pappano, violino Janine Jansen, bel programma fra Ravel, Prokofiev, Dvořák, Kodály; anche il 29 al Conservatorio di Milano per la Stagione della Società del Quartetto, uniche date nel tour europeo. Il concerto milanese raggiungerà inoltre in streaming gli ospedali Humanitas, la Casa di Riposo Verdi e la Fondazione Gnocchi. L'obiettivo del progetto “Quartetto Diffuso” è anzitutto quello di sviluppare il dialogo e la condivisione tra le persone che vivono all'interno della stessa comunità (l'ospedale, la casa di riposo,) e allo stesso tempo costruire un ponte con l'esterno, valorizzando le proprietà terapeutiche associate all'ascolto musicale e comprovate da anni di ricerche scientifiche.

Perugia

Il 10 alla Sala dei Notari buona occasione di ascoltare i due Sestetti per archi di Brahms, con il Quartetto Prometeo, cui si uniscono il violoncello di Enrico Dindo e la viola di Volker Jakobsen. Per la Stagione degli Amici della Musica, che prosegue fino al 27 maggio.