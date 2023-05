Al confine Led Luks crea la luce su misura

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sul confine tra Italia e Slovenia, a Šempeter pri Gorici, Led Luks produce apparecchi di design per gli ambienti industriali, pubblici, commerciali, scuole e per ricercate soluzioni architettoniche. L’illuminazione di qualità a led - che unisce estetica e praticità - sta mettendo le ali alla produzione: il bilancio 2022 si è chiuso a +73% sul 2021, con una previsione di crescita del 50% per l’anno in corso, incrementando anche la marginalità e l'organico che ad oggi è di 70 addetti. Diversi i fattori che sostengono la crescita: innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, organizzazione.

«L’ampliamento e la differenziazione dei mercati, con l’area mediorientale e l’Arabia Saudita entrati a far parte stabilmente del portafoglio clienti, una struttura interna sempre più organizzata secondo i migliori criteri dell’industry 4.0 e ora anche 5.0 e un team di operatori assai motivati, con età media di 30 anni e un’alta percentuale di laureati», spiega il presidente Dino Feragotto. Continua a premiare, inoltre, la luce di qualità unita a soluzioni spesso avveniristiche e studiate su misura per i propri interlocutori. Gli ambiti di riferimento privilegiati, sin qui, sono stati quelli industriali, scolastici, professionali e commerciali, ma la tensione verso nuove mete sta spingendo l’azienda a misurarsi con un’ulteriore fascia di mercato, quella dell’illuminazione d’ambiente. «La domanda per poter avere la luce e il design Led Luks anche negli spazi diversi da quelli tecnici sta crescendo – spiega Feragotto – ed è quindi una dimensione con cui abbiamo deciso di dialogare pensando e realizzando delle linee appositamente dedicate».

Loading...

Led Luks è operativa dal 2013 e solo due anni fa ha ulteriormente ampliato la sua area produttiva, per poter mantenere al proprio interno tutta la filiera progettuale e produttiva, utilizzando macchinari all'avanguardia e i migliori componenti. La scelta è quella di accorciare quanto più possibile, mantenendo degli standard di qualità elevati, la filiera dell’approvvigionamento delle materie prime e della componentistica usando solo materiali provenienti

dall’Unione europea.