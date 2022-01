Al debutto il titolo Iveco Group a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il debutto in Borsa di Iveco Group apre l’anno finanziario di Piazza Affari. Le contrattazioni sono iniziate alle nove in punto per la matricola, nata da uno spin-off di Cnh Industrial, controllata da Exor. Entrambe le realtà non fanno prezzo nei primi minuti di scambio azionario, come evidenzia un take di Radiocor all’apertura delle contrattazioni. Da oggi comunque Iveco Group (prezzo fissato a 11 euro per azione) diventa una realtà quotata a Piazza Affari e con un focus industriale su Powertrain, mezzi commerciali e speciali, bus.

Dal canto suo Cnh inizia ufficialmente la negoziazione per il 2022 alla Borsa di New York e su Euronext Milan di Borsa Italiana «in veste di attore interamente dedicato ai settori dell’agricoltura e delle costruzioni» come sottolinea una nota diffusa dal Gruppo in mattinata. Fissato al 22 febbraio il Capital Markets Day per la realtà guidata dal ceo Scott Wine.

Il suono della campanella

«Il nostro primo giorno di quotazione segna una storica pietra miliare in quanto diventiamo una società completamente indipendente», ha sottolineato l’amministratore delegato di Iveco Group Gerrit Marx intervenendo alla cerimonia del suono della campanella che segna il debutto in borsa a Milano. Il titolo, come accennato, ha debuttato a 11 euro e poi è andato subito in asta di volatilità. «Abbiamo tutti i requisiti necessari per ottenere un successo di lungo periodo, a partire da basi solide, una squadra motivata e una strategia chiara. Questi elementi ci consentiranno di muoverci rapidamente, innovare e stringere partnership per sviluppare le migliori soluzioni nell’attuale contesto in rapida evoluzione». ha aggiunto. «Inauguriamo il 2022 dando il benvenuto a Iveco Group sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana: questa operazione consentirà a Iveco di rafforzare il proprio posizionamento di mercato, creando valore per azionisti e stakeholder», ha aggiunto Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana. «Nel 2021 la prima ammissione in Borsa Italiana è sta,ta Stellantis, sempre del gruppo Exor e ha inaugurato un anno record, con 49 Ipo e oltre 2,4 miliardi raccolti sul mercato principale e su Euronext Growth Milan», ricorda Testa. Si tratta di «un risultato che testimonia il ruolo fondamentale di Borsa Italiana e del gruppo Euronext di supportare la crescita economica, consentendo alle aziende di finanziare i propri progetti strategici di sviluppo grazie a mercati trasparenti e efficienti», conclude l’ad di Borsa Italiana.

La strategia

La decisione di valorizzare sul mercato le attività On-Highway risale a settembre 2019, in occasione della presentazione del piano industriale. Una strategia passata attraverso l’interesse dei cinesi di Faw a rilevare Iveco – trattativa saltata la primavera scorsa – e approdata alla decisione sullo spin-off, votata dall’assemblea dei soci Cnh Industrial prima di Natale, il 23 dicembre scorso. Un passaggio che ha spinto il titolo Cnh Industrial – 23 miliardi di capitalizzazione – ai massimi storici, sui 17 euro per azione perché il mercato probabilmente vede come positiva l’operazione. Gli azionisti di Cnh Industrial hanno ricevuto un’azione della società scorporata ogni cinque azioni Cnh possedute. Il peso dell’azionista di riferimento, Exor, sarà mantenuto al 27% delle quote in Iveco Group, esattamente come per Cnh Industrial.

Sviluppi industriali

La scommessa è che gli investitori apprezzino in borsa una maggiore omogeneità tra business, principio guida per la decisione di procedere con lo spin off che comprende, nel perimetro di Iveco Group, i veicoli commerciali Iveco, i marchi del segmento autobus – Iveco Bus e Heuliez Bus –, la partecipazione in Nikola, i veicoli Iveco Astra per il settore cave e miniere, i mezzi per il settore militare Iveco Defence e antincendio Magirus, fino al business del Powertrain di Fpt Industrial. È quest’ultimo il comparto in prima linea, dal punto di vista industriale, sul fronte della transizione alle forme di mobilità alternativa, dall’elettrico al metano.